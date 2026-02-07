6新檢察長出爐 19地檢長調動

新任檢察行政要職及檢察長

法務部今年開出六個檢察長職缺，檢察官人事審議委員會推薦十二位候選人，法務部長鄭銘謙勾選的六名新任檢察長名單昨天出爐，分別為法務部法制司長洪家原，接掌台中地檢署檢察長；偵辦共諜案被中國國台辦列制裁名單的高檢署檢察官陳舒怡，升任花蓮地檢署檢察長等，加上各地檢署平調或調任司法行政職務，這次全國有十九名檢察首長異動。

劉俊杰升連江檢長 41期第一位

本次有廿六人報名角逐檢察長，期數橫跨卅三期至四十二期，個個都是強棒，經票選檢審委員向全國檢察官及各界蒐集意見，並邀請候選人至法務部舉辦說明會後，推薦十二人進入檢審會審議，最後交由鄭銘謙勾選。

其他四名新任檢察長為，現任法務部保護司副司長林秀敏，接掌雲林地檢署檢察長；最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明，升任澎湖地檢署檢察長；負責統籌全國緝毒業務的高檢署檢察官趙燕利，升任金門地檢署檢察長；士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組長劉俊杰，升任連江地檢署檢察長，他是司法官學院四十一期結業的司法官中，首位派任檢察長者。

偵辦多起共諜案 張春暉接桃檢

另因部分檢察長任期屆滿或出缺，由帶領檢察官偵辦多起共諜案的橋頭地檢署檢察長張春暉，接任桃園地檢署檢察長；宜蘭地檢署檢察長王以文，接任士林地檢署檢察長；基隆地檢署檢察長柯宜汾，接任新竹地檢署檢察長；連江地檢署檢察長林彥良接任屏東地檢署檢察長。

