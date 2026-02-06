愛爾麗創辦人被控性侵／據稱監視器拍到扯掉女貼身衣

愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山因涉及性侵案，被諭知限制出境、出海、住居。（記者吳昇儒攝）

已婚常如山 訊後境管

愛爾麗國際醫療集團創辦人、總裁常如山（見圖，記者吳昇儒攝）被控犯下性侵案，被害女子提出告訴後，台北地檢署昨天以被告身分傳喚常出庭說明，常如山在律師安排下，從台北地方法院側門進入，過程未發一語。檢察官偵訊後，依涉犯妨害性自主罪，諭知常如山限制出境、出海。

據悉，已婚的常如山疑似在追求心儀女子時遭拒，被控於去年間開車尾隨該名女子回家，趁對方開門時衝向前，動手扯掉女子貼身衣物，過程被附近監視器清楚拍下，女子事後對常如山提出性犯罪告訴。

台北地檢署昨傳喚常如山出庭，釐清案發當時狀況，常男在律師陪同下前往，帶著黑色口罩不發一語。

愛爾麗集團昨發出聲明表示，該案屬於集團常如山總裁私人案件，告訴人提告內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。對於常總裁私人感情事務佔用公共資源，集團也代其向社會大眾致歉，仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務。

愛爾麗聲明：不實指控

常如山畢業於南台科大化工系，從化妝品銷售起家，二〇二二年起創立愛爾麗診所，逐步擴展成為涵蓋醫美、產後護理、健康管理、牙科及基因檢測等多元領域的大健康產業集團。是目前國內最大的醫美集團之一，多次捐贈救護車、消防物資及防疫物資等。

