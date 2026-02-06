為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    長照憾事！7旬翁摔死病妻自首 兩度減刑判2年半

    2026/02/06 05:30 記者吳昇儒、王定傳／新北報導
    新北市七旬退休林姓建築師與妻育有兩子一女，但因髮妻長年臥病在床，生活無法自理，只能靠林翁獨自照顧。前年十二月九日，林翁身心俱疲，將病妻從十四樓住處丟下摔死，再前往派出所自首；新北地院審理認為，該案為長照悲劇，家人已不追究，經兩度減刑，昨依殺人罪判處林翁兩年六月徒刑。

    檢警追查，林翁與邱婦結婚近四十年，退休後經濟狀況佳，住在高級社區大樓，近年邱婦被診斷出腦積水（水腦症），因腦脊液異常增加或積聚，導致顱內壓異常增加，產生頭痛、複視、平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙等症狀，生活不能自理。邱婦不願讓他人照顧，只能靠林翁獨自打理。

    林翁的健康狀況也不佳，三高纏身，加上長期為妻子操心勞力，體力漸無法負荷，最終將愛妻從自家客廳窗戶丟下樓，邱婦墜地身亡，案發後林翁前往派出所自首，檢察官依涉犯殺人罪將他起訴。

    法院認定屬悲劇 但仍須負刑責

    新北地院認為，林翁基於殺人犯意，將妻子推到窗台推落，導致死者全身多處開放性傷口身亡，犯後到派出所自首，此部分減輕其刑。此外，法官考量林翁長年獨力悉心照護妻子，但因其病情毫無好轉並持續惡化，在長期負面情緒累積情況下，才會犯案；加上其他家屬均表示失去至親已很難過，沒有要對父親求償。

    法官認為，林翁所為與一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命等動機有別，所犯殺人罪最低本刑十年，經自首且其情可憫兩次減刑後，判處有期徒刑兩年六月，可上訴。

