涉發特別股吸金2.7億 起訴17人╱絕對能源涉虛幣放貸吸金50億 負責人再被搜索約談

絕對能源集團負責人邱志豪昨遭搜查約談。 （資料照）

絕對能源集團涉以發行甲種、乙種特別股權，向三一六名投資人詐騙吸金二‧七億元，台北地檢署去年已將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等十七人起訴，檢方追查發現，絕對集團另涉推出虛擬貨幣放貸方案，保本且高利潤，向近千名被害者吸金逾五十億元，昨再指揮調查局台北市調查處、台北市大安警分局搜索、約談邱男及旗下業務等九人，朝違反銀行法及刑法加重詐欺等罪嫌偵辦。

被害者近千人

專案小組調查，絕對能源集團從二〇二三年架設投資理財的網站並召開理財說明會，向民眾謊稱，該公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除可保本，投資甲種特別股，保證年利率為廿五％、投資乙種特別股年利率達四十二％，並提供股票為憑證，以「後金養前金」等手法吸金逾二‧七億元。

請繼續往下閱讀...

檢方去年十二月起訴邱男等人，並斥責邱等人所為嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅，針對邱男等高層及核心幹部求處六年至十八年不等徒刑，其中邱男求刑十八年、吳男十六年，並對絕對能源公司求處罰金一億元。

專案小組深入追查，邱男除涉吸金二‧七億元，另於二〇二二年至去年間，推出虛擬貨幣借貸方案，要投資人以現金或泰達幣購買集團所推行的TBT虛擬貨幣，並設立DEFI借貸平台，與投資人簽訂借貸智能合約，向投資人宣稱購入TBT幣後，可利用平台撮合放貸，借貸方會提供集團另一種虛擬貨幣EGT幣作為擔保，月息三％至七％且保本，近千人受騙、吸金規模逾五十億元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法