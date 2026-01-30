死刑被撤仍可判死 但難度更高

性侵勒斃馬國女大生的凶手梁育誌，昨 天更二審指梁男非「情節最重大之罪」 改判無期徒刑。 （資料照）

性侵殺人結合犯 刑度比一般殺人更重

男子梁育誌性侵勒斃長榮大學馬來西亞鍾姓女大生，曾三度被判死刑，高等法院高雄分院更二審昨撤銷改判無期。未來梁育誌的更二審若被最高法院撤銷，無論是最高法院自為判決或發回高分院更三審，只要檢方有提上訴，符合「不利益變更禁止原則」，仍可能再改判死刑，但須符合「合議庭一致決才能判處死刑」的天王條款。

憲法法庭二〇二四年九月做成「一一三年憲判字八號」判決，認定「死刑合憲」必須符合最嚴密的正當法律程序要求，包括合議庭須「一致決」、直接故意殺人才構成最嚴重犯行等，「預謀殺人」則是成為是否構成最嚴重犯行的指標之一。

梁育誌案因已改判無期，上訴至最高法院後，合議庭五名法官無須一致決，只須多數決即可決定駁回或撤銷，駁回上訴就是無期徒刑定讞；若多數決定撤銷發回更三審，高雄高分院三名法官即使一致決改判死刑，被告勢必上訴，最高院仍須五人一致決才能決定判死，難度會更高。

刑法二二六條之一「強制性交猥褻等罪之殺人、重傷害結合犯」，針對性侵結合殺人、重傷害的結合犯，訂定更重的處罰，明定觸犯強制性交、強制猥褻、利用權勢性交等罪而故意殺害被害人者，處死刑或無期徒刑；使被害人受重傷者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，旨在加重處罰殺害或重傷性侵被害人的行為。

法界指出，法律並未規定「性侵並預謀殺人」才能判死刑，而是結合性侵、殺人兩種犯罪行為結合即可判死，「性侵殺人」結合犯本身即是「最嚴重犯行」的態樣，法定刑度較一般殺人罪更重，有無必要須「預謀」才能判死，將是檢方上訴的攻防重點。

