合議庭太佛系 疑院長級法官否決

性侵勒斃馬國女大生的凶手梁育誌，昨 天更二審指梁男非「情節最重大之罪」 改判無期徒刑。 （資料照）

免死關鍵︰須3法官全部同意死刑

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後勒死棄屍，梁男三度獲判死刑後，被高等法院高雄分院更二審改判無期徒刑，梁男首度逃死，引發社會關注。據了解，更二審受命法官陳紀璋，去年在高雄地院擔任審判長時，曾將當著對方孩子的面、揮刀刺死樓上夫婦的惡鄰吳龍滿判處死刑；法界分析，梁男得以逃死應是合議庭三位法官中有人「太佛系」所致。

本案更二審合議庭審判長是陳中和、陪席法官莊崑山、受命法官陳紀璋。陳中和歷任高雄、新竹地院法官、高雄地院庭長、雄院法官兼院長，二〇二二年五月院長任期屆滿後，調派高雄高分院擔任法官兼庭長。

請繼續往下閱讀...

陪席法官莊崑山曾任屏東地院院長、台南地院院長，後調派高雄高分院擔任法官兼庭長；原本在一審的陳紀璋，去年八月調至高雄高分院歷練三年。

憲法法庭前年做出「憲判字第八號」判決，大幅限縮判死的要件，其中包括死刑判決須各級法院合議庭法官「一致決」才成立，換言之，每一審合議庭的職業法官都必須全體一致同意，才可判死。

陳紀璋嫉惡如仇 不會輕饒

受命法官陳紀璋於上述憲判出爐後，去年三月仍將吳男量處兩個死刑，成為憲判出爐後首例判死案件。法界推論，依陳紀璋嫉惡如仇的性恪，理應不會輕縱犯行殘忍的梁育誌，因此，應是另兩名「院長級」的資深法官中，有人不同意死刑，合議庭評議時無法達成「一致決」的死刑構成要件，致梁育誌逃過死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法