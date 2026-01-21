為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    虐死女兒 剽悍虎媽堅持沒錯／曾打婆婆又害死女兒 鄰︰關久一點讓她反省

    2026/01/21 05:30 記者張軒哲／台中報導
    陳父（右）涉有不作為的責任，遭檢方起訴，後方為陳家長女。（資料照）

    台中市大甲區去年發生廿一歲陳姓女子遭五十歲母親詹淑珠拘禁致死事件，小鎮發生駭人聽聞命案，引起地方譁然。鄰居得知，「虎媽」詹女與「貓爸」陳男皆被起訴，一點都不意外。尤其老鄰居透露，詹女年輕個性就很剽悍，她廿四年前曾經毆打婆婆上過新聞，是日南地區驚世媳婦，畢竟「虎毒不食子」，這種蛇蠍女子害女兒，應該要關久一點，在牢裡好好反省。

    陳女遭母親拘禁房間將近三年餓死，引起鄰里議論，為何對長女正常教養，卻對次女痛下毒手？有鄰居指出，詹女雖僅高職畢業，年輕時，身材高䠷、相貌亮麗，長女身形相貌較像母親，學業較佳，備受父母疼愛，次女身形瘦小，相貌像婆婆，因詹女跟婆婆結怨甚深，即使婆婆已往生，但心結難解，疑似將怨念轉移到次女身上，釀成悲劇。

    次女就讀高二時，詹女到校幫次女辦休學，之後將她關進一樓有衛浴的孝親房嚴加管教，甚至關進浴室，最終營養不良餓死，據了解，陳女高中室友也知道她遭母親不當管教，有勸她要對外求助，但陳女懼怕母親威權，也不敢對外求救，連里長跟台中市社會局都不知陳女遭遇。

    陳父應訊指稱因妻子強勢，他不敢插手護女，陳家長女因長年在外縣市求學，疑因母親性格，也甚少返家，陳家出事後，詹女遭羈押，陳男雖仍住在家中，但不跟鄰居互動，近期門戶深鎖。

    當地市議員楊啟邦表示，陳家是封閉型集合式住宅，鄰里關係較疏離，陳家幾乎不跟鄰居往來，現代人也不願意多管閒事，社區住戶因為陳女死訊曝光，才驚覺已經很久未見陳女。

    大甲警方指出，去年此案發生時，陳父有到警局製作筆錄，對他的印象就是一名軟弱怕妻子的人，他向警方無奈坦承「無力護女」，有次他到一樓探視次女的狀況，女兒事後向詹女說「爸爸終於來看我了」，詹女對丈夫大發雷霆，破口大罵，之後陳父再也不插手，不敢踏入一樓房間探視。

    至於詹女則是非常狡猾，警方透露，應訊三小時過程，從頭到尾都認為是在管教女兒，不承認有虐待情事，堅持自己沒錯，實在很可惡，很少見到這麼冷血無情的母親。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

