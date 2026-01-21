被拒還狂追女收銀員2年 少東跟騷判刑

台中高分院駁回建設公司少東上訴，維持原判。（資料照）

台中一名自美國留學回國的建設公司少東，對賣場收銀員小玲（化名）一見鍾情，送禮、跟隨等待並在臉書以不同帳號私訊表達愛慕，時間長達約兩年，小玲多次拒絕後仍遭騷擾而提告，一審依跟蹤騷擾罪判刑六月，可易科罰金，少東不服上訴，台中高分院駁回上訴，維持原判。

經查，該少東二〇二二年四月到台中某賣場購物，見到當時在收銀台工作的小玲，驚為天人心生愛慕，開始送禮物討好，甚至在賣場「守株待兔」等待她下班，當年七月，小玲透過主管向少東明確表態拒絕，要求停止送禮及騷擾，但少東不但不停止，反而更積極。

留美歸國少東 挨告無悔意

他先是找到小玲臉書，開始以「我從美國回來」、「我家是海線望族」、「要不要約出來見面？」等話搭配照片私訊，還不只一個帳號，而是持續更換，讓人防不勝防，更離譜的是，他還假冒小玲朋友，向小玲親友打聽她的行蹤，讓小玲感到被監視、心生畏懼，最後忍無可忍報警。

一審時少東承認送禮、傳訊，但否認有騷擾犯意，台中地院認為，雙方互不相識，少東在遭拒後仍持續送禮、連續私訊長達一年半到兩年，並且訊息有截圖證據，已超出正常交友範圍，符合跟騷要件，且其辯詞無悔意，因此判刑六月，可易科罰金。

少東上訴時提出多項理由，表示每兩個月才去一次賣場，否認「盯梢」，小玲若真的厭惡為何不立即封鎖，他因照顧住院父親、守喪母親，曾有四個月沒去賣場，質疑小玲「有愛不到的心態及動機」才報警提告；台中高分院審理後認為，原判量刑並無不當，駁回上訴，維持六月可易科罰金判決，而且不得上訴。

