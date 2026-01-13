存款全投資虛幣 還抵押房產 資產被榨乾 生技老闆遭騙5900萬

警方逮捕涉嫌詐騙的土地仲介蘇姓男子等十七人。（記者姚岳宏翻攝）

新北市一名生技公司老闆遭虛擬貨幣假投資詐騙，先被騙光帳戶內五千餘萬元，歹徒食髓知味，又要他向詐團安排的假代書，抵押名下房屋等不動產，前後騙走五九〇〇萬元，榨乾他所有資產，刑事警察局循線追查，逮捕土地仲介蘇姓男子在內的十七人，正擴大追查背後詐團機房及金主。

網路廣告接觸詐團 被誘騙投資虛幣

據知，被害人在生技界頗為活躍，他前年八月透過網路廣告接觸到詐團，對方誘騙他加入虛擬貨幣投資群組，後要他下載投資APP，一開始APP帳面均有獲利，要他加碼投資，並稱如期限內、買到一定額度的虛幣數額，獲利可再加乘，導致該老闆不斷投入金錢。

請繼續往下閱讀...

後來生技公司老闆耗盡手頭資金，對方竟要他抵押不動產借貸，並稱可介紹代書協助辦理房產抵押周轉，該老闆將名下新北一棟房產抵押約七百萬元，將現金全交給前來取款車手；幸運的是，該老闆拿的都是自己的錢，並未動用公司資金，目前該公司仍正常運作。

警逮假代書等17嫌 擴大追機房金主

遭詐騙的老闆去年一月發現有異而報案，由於超過五千萬元詐騙案，會由刑事局列管並組成專案小組偵辦，檢警歷長期蒐證，交叉比對金流、地政資料，掌握五十一歲蘇男為首的假代書集團成員身分，去年十月逮捕代書、金主及車手等十七嫌到案，查獲合夥契約書、本票及抵押權設定契約書等證物，檢方訊後諭令仲介蘇嫌、蕭嫌及金主周嫌以卅萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法