羅天義槍擊命案 計畫縝密設17斷點／豪砸6千萬 奪命立威

槍手楊云豪在街頭擁抱妻子道別（左圖），搭乘漁船偷 渡出境（右圖）。 （民眾提供）

高雄男子羅天義在街頭遭行刑式槍擊身亡，策劃並買凶殺人的主嫌范嘉榮及槍手楊云豪原有詐欺前科，竟能串聯五大集團犯案，且過程縝密，換取到搭漁船偷渡空間，警方目前查出，參與該案者清一色都是北部人士，部分有黑幫背景，研判羅除了惹上數百萬元金錢糾紛，且與幫派大佬的江湖恩怨，因而有人斥巨資買命，甚至有人估計要六千萬元，不惜要奪命「立威」。

警方指出，該起槍擊命案從四月起開始策畫，區分為五大核心犯罪架構，以利密謀犯案及事後脫逃，分別為槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿、偷渡出境集團，五大集團大多互不認識，疑由幕後「影武者」與主嫌范嘉榮負責連繫。

高市警局刑警大隊大隊長鄢志豪指出，槍手楊云豪於八月廿二日清晨六時五十一分開槍狙殺羅男，范嘉榮隨即搭乘七時廿二分班機逃往柬埔寨，楊嫌隨後也在接應下逃亡，最後在屏東東港以某冷凍廠為掩護據點，九月二日清晨四時，搭乘洪姓船長駕駛的「金」號漁船偷渡，單是搭乘漁船的路途中，就以轎車、小貨車換車三次，船長為了規避安檢哨查詢，還捕一條黃鰭鮪魚等少許漁獲交差，計畫相當縝密。

