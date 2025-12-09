高雄羅天義槍擊案 主謀前後買3凶 起訴9人

高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍殺身亡，槍手楊云豪仍在逃。（民眾提供）

高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍手槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴九人，但包括槍手楊云豪在內的四名要犯仍在逃通緝，檢方查出主嫌前後共收買三名槍手，首名周姓毒犯於計劃行凶的前二天自撞車禍落網入獄，第二名槍手李修緣於行動前膽怯臨陣退出，最後從海外找來第三名槍手楊云豪上陣，連開十六槍完成狙殺任務。

槍手楊云豪等4要犯仍在逃

羅男於八月廿二日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍殺，專案小組帶回二、三十名涉案人，前後羈押七名被告。

整起計劃於今年四月展開，幕後主謀透過主嫌范嘉榮策劃找槍手犯案，他在案發後半小時搭機離境，楊男行凶後則繞了台灣一圈，製造十七處斷點，九月二日從屏東東港偷渡。

槍手楊云豪、統籌策劃的范嘉榮、臨陣怯場的李修緣、及負責接應的林昱呈等四人遭通緝。

經查，范嘉榮與北部某知名幫派過從甚密，死者疑與該幫派重要幹部結怨，且有毒品利益糾紛，因而有「影武者」連繫五大集團聯手犯案，頗有「立威」意味。

