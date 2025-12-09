為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄羅天義槍擊案 主謀前後買3凶 起訴9人

    2025/12/09 05:30 記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導
    高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍殺身亡，槍手楊云豪仍在逃。（民眾提供）

    高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍殺身亡，槍手楊云豪仍在逃。（民眾提供）

    高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍手槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴九人，但包括槍手楊云豪在內的四名要犯仍在逃通緝，檢方查出主嫌前後共收買三名槍手，首名周姓毒犯於計劃行凶的前二天自撞車禍落網入獄，第二名槍手李修緣於行動前膽怯臨陣退出，最後從海外找來第三名槍手楊云豪上陣，連開十六槍完成狙殺任務。

    槍手楊云豪等4要犯仍在逃

    羅男於八月廿二日在高市左營區透天豪宅前遛狗遭槍殺，專案小組帶回二、三十名涉案人，前後羈押七名被告。

    整起計劃於今年四月展開，幕後主謀透過主嫌范嘉榮策劃找槍手犯案，他在案發後半小時搭機離境，楊男行凶後則繞了台灣一圈，製造十七處斷點，九月二日從屏東東港偷渡。

    槍手楊云豪、統籌策劃的范嘉榮、臨陣怯場的李修緣、及負責接應的林昱呈等四人遭通緝。

    經查，范嘉榮與北部某知名幫派過從甚密，死者疑與該幫派重要幹部結怨，且有毒品利益糾紛，因而有「影武者」連繫五大集團聯手犯案，頗有「立威」意味。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播