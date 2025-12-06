異丙醇閃點僅攝氏12度 4百公升以上列管

桃園市大園區一家工廠桶槽爆炸，元凶竟然是TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥），還是桶內異丙酮自然形成。（桃園消防局提供）

桃園市大園區一處鐵工廠發生儲存異丙醇桶槽，在自然狀態下形成TATP（過氧化三丙酮）結晶，翻攪後引發爆炸造成一人死亡事件。異丙醇是類似乙醇（酒精）類的易燃物，屬於一般性化學物品，未被列為毒性物質，也未被列為關注性化學物質，工業上使用相當廣泛，尤其是半導體、晶圓製造業會被列入清洗物質，一般工業保存除要求嚴禁煙火，考量其閃點（起火的溫度）低、易揮發特性，也要有抽氣、通風設備。

儲存要防靜電、通風、禁煙火

桃園市環保局海資處科長周孫有表示，純酒精的閃點約攝氏十三度，異丙醇略低為攝氏十二度，兩者都屬於甲類火災危險性物質，而半導體、晶圓製造業會使用異丙醇與其他物質混合後成為清洗物質，而異丙醇混合物閃點已提高至攝氏六十度，大大降低危險性。

請繼續往下閱讀...

周孫有說，無論是酒精、異丙醇，都很容易產生揮發性氣體，只要遇到火源或靜電，溫度超過 閃點就可能引發火災。他建議，針對異丙醇等易燃物質存放，最好要有專用庫房或專用儲存設備，採用貨架儲存者，應將貨架固定，容器要有防傾裝置，並做好必要防震措施。

桃市消防局危險物品管理科長林志淵表示，異丙醇為易燃性異體，消防局針對存量四百公升以上場所列管，列管場所要求陰涼、乾燥、通風良好，遠離火源、熱源及陽光直射，使用桶槽必須符合相關規範，貯存區應與工作區分開，還要有溢漏清理設備，作業時應確保通風、排氣，嚴禁煙火，並採取防範靜電措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法