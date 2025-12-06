為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    中國讓3詐犯自行搭機抵台／海運突襲後改空運丟包

    2025/12/06 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局將中國丟包的3名台籍詐欺犯帶回詢問。（記者姚岳宏攝）

    刑事局將中國丟包的3名台籍詐欺犯帶回詢問。（記者姚岳宏攝）

    刑事局緊急派員帶回詢問

    中國公安本月三日才透過小三通，突襲式遣送十名在中國服完刑的台灣詐欺犯到金門，行徑幾近「丟包」，沒想到隔天下午又打算再遣送三名詐團台嫌，我方以身分待查因素婉拒後，中方改為讓他們自行搭機，於前天晚間飛抵台灣松山機場。刑事警察局前晚獲悉，緊急派員到機場，與移民署協調三人入境及身分清查事宜，處理後漏夜帶回刑事局詢問。

    想走小三通被拒 改搭機

    第一批送回的十名台籍詐騙犯，是在中國服刑後，中方透過小三通將人遣送金門，作業方式是把人送到廈門，登船前船務代理獲悉，通報轉知移民署；經查八人遭我方通緝，另二人無通緝身分，入境後離去。未料前天下午二時許航商再轉知，中方準備送三名台灣詐欺犯上船，我方以三人身分待查為由暫拒。

    結果中方改讓三人搭飛機，前晚飛抵松山機場。經查三人也因詐欺等罪在中國服完刑，其中二人在台遭通緝，分別是四十七歲蔡男及三十二歲鄭男，另一人在台未遭通緝，清查後讓他離去。這三人是搭乘廈門航空班機，從廈門飛抵台北，抵達松山機場時間為晚間六時三十五分，約晚間九點半出關。

    陸委會：不滿意但務實處理

    陸委會發言人梁文傑前天說，中方通報機制多年來都有固定管道，這次不按照固定管道，我方對此不滿意，但還是務實處理。

