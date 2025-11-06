男睡公園500萬金條忘帶走 沒人敢撿

獨居男將金條遺留在公園。（記者彭健禮攝）

苗栗市貓裏山公園昨一早有民眾發現卅五兩重、市價五百多萬元的黃金金條及六萬多台幣、一萬多人民幣被棄置，苗栗警方追查確認該批金條是居住在南苗地區的六十七歲獨居老翁所有並將老翁從高鐵列車上追回，物歸原主。老翁向警方表示，擔心金條、現金放在家裡會被偷，都是隨身攜帶，前晚睡在公園，早上離開時忘了將包包帶走。

警方調查，老翁獨居在苗栗市南苗地區，早年經商、有房，單身、沒有結婚，平日沒事就出門遛達。因老翁疑有失智情況，為防範爾後再發生類似情形，警方已請老翁的妹妹溝通協助代保管金條。此外，市公所也請當地里鄰長協助多加關心老翁狀況。

民眾昨早到貓裏山公園晨運，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。市公所接獲通報，派員到場赫然發現可能是真鈔，趕緊報警。

經警方受理清點，現金部分有台幣六萬元、人民幣一萬元，人民幣換算台幣約四萬三千四百元，另有七條五兩重黃金金條，以目前一兩約十五萬元計算，黃金價值約五百廿五萬元。

警方調閱公園監視器影像，但沒有鏡頭角度可拍攝到棄置點，不過在袋內發現有金條交易單據，由南苗一家銀樓於八月間售出，經前往該家銀樓查訪，掌握金條買主是在該名獨居老翁。

警方再查出老翁手機撥打聯繫，竟是高鐵列車行車人員接應，經了解為老翁向高鐵行車人員表示「要去南投找手機」，搭乘的卻是北上列車，且手機就在老翁手上，行車人員正處理中，就接獲警方來電。

經警方向高鐵人員說明後，高鐵人員協助老翁轉搭南下列車回到苗栗，由警方前往高鐵站將老翁載回派出所指認，並經與售出銀樓業者確認，為老翁所有，並清點台幣、人民幣現金的金額數量一清二楚。

