    首頁 > 社會

    彰化廢土天堂遭嚴查 廢土集團「轉進」二林中科

    2025/10/17 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    檢方追查，二林中科園區被濫倒了上百公噸的建築廢棄土。 （彰化地檢署提供）

    二林中科園區首度發現被北部廢土集團入侵，在園區土地內傾倒上百公噸的建築廢棄土！彰化沿海鄉鎮（主要是芳苑、大城、二林、福興等）號稱「彰化廢土天堂」，近年來，不法集團串連清運業者、土資場、地主等，將北部等地的廢棄土方運往彰化的魚塭和農地傾倒，彰化地檢署會同環保單位積極查緝，已起訴二百多人。北部的土方無處可去，便轉來佔地六三一．二三公頃的二林中科園區。

    中科二林園區橫跨二林鎮的萬興里、原斗里等地，以前是台糖的甘蔗田，目前管理單位為中科管理局，至今年六月為止，已核准引進三十六家廠商承租蓋廠，正式出租面積八十六．一公頃，投資金額超過一一六二．八五億元。

    範圍內的土地為中科管理局所有，諾大的土地，沒有住家，園區治安由保二總隊二林分隊負責，目前園區內正大興土木建廠房，工程車、曳引車、吊車來來去去，廢土不法集團即利用夜間人煙罕至作案，沒想到遇警方攔查而破功。

    彰化縣政府表示，中科管理局最了解園區內的土地運用及開發狀態，平時有環保警察巡邏，若有需要，彰化縣警局會配合巡查，避免這裡成為另一棄土點。

