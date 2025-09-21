為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國小師偷拍遭解聘 又找少女下手

    台南地院法官認定李姓男子的行為構成拍攝少年性影像罪，一件既遂、一件未遂，合併執行有期徒刑兩年八月。（資料照）

    2025/09/21 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕曾任台南一所國小教師的李姓男子，先後在新營火車站與台南市安南區一間超商偷拍女學生裙底，台南地院法官認定其行為構成拍攝少年性影像罪，一件既遂、一件未遂，合併執行有期徒刑兩年八月。但警方認為李男應不止犯下前案，過濾其手機還發現大量來源不明的偷拍照。

    搜出大量偷拍影像

    李男二○一九年在其他縣市擔任實習老師時，疑似偷拍一名女性校務人員如廁，被害人發現後報案，但該案無具體事證不成立。後來李男考上教師，任教於某國小，不過教師評審委員會做出決議，認定其不適任，李男於二○二二年遭解聘教職。

    未料他未因此獲得教訓，二○二三年十一月，李男被控在新營火車站見一名穿短裙的未成年女學生，尾隨至驗票閘門口，先以身體接觸造成短暫碰撞後蹲下，掏出手機嘗試拍攝裙底未遂。

    提出醫療就診紀錄

    隔年一月，李男又在安南區一間超商，趁一名女學生不注意，以彎腰半蹲方式將手機伸入裙底，成功錄得影像；女學生被告知遭到偷拍後報案，警方調閱監視器畫面及查扣李男的手機與外接儲存裝置，發現後者內含多筆類似影像紀錄，台南地檢署將李男起訴。

    南院判刑二年八月

    南院衡酌證據時認為，監視器畫面、扣得影像、被告供述與被害人陳述相互印證，證據足以認定其犯罪事實，惟李男也提出醫療就診紀錄。法院考量李男犯行情況，認為他的行為是有意識的重複性偷拍，對被害人造成實質心理創傷，且手機內另有其他不明受害者影像，足見其行為並非偶發，依此判刑二年八月。

