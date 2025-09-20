婆婆曾說媳要她三餐、家務自理

專案小組、消防人員連日在河畔搜尋，最後淨灘工人發現遺骨。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/20 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區發生中國籍配偶殷姓女子，將婆婆王婦裝箱棄屍案。鄰居透露，王婦一直是獨自外出、運動、倒垃圾等，與鄰居聊天時，曾提及殷女對她「很省」，家務和三餐都要她自理，沒盡到照顧責任。

新婚婆媳同住 夫長年國外經商

警方調查，王婦育有二子五女，次子原在中國經商，與四十歲媳婦殷女結婚後，改到越南投資，並將殷女接來台照顧老母親，平日由殷女與婆婆同住。

鄰居說，王婦年事已高，子女卻讓剛過門、與她難以溝通的殷女獨挑照顧責任，兩人就是各過各的，也沒聽過爭吵。鄰居認為殷女擔心婆婆猝逝被責罵，加上不熟悉台灣處理後事的民俗而選擇棄屍，說法可能是真。

王婦失蹤時，家屬曾PO網協尋，因為王婦並未失智，日常活動自如，可上下樓梯，也能上市場買菜串門子，因此擔心她可能出事；等到確認發現的遺骨就是自家老母親時，憤而控告殷女遺棄屍體。

淡水警鍥而不捨 突破驚世媳心防

淡水警分局偵辦王婦失蹤案，鎖定殷女並突破心防後，發動警、消多日搜尋，可惜未立即有所進展，但員警秉持鍥而不捨的精神，上月廿三日還前往淡水福佑宮祈求媽祖指引，獲得連續五個「聖筊」啟示，讓同仁士氣大振，果然三天後，就被高灘地的外包廠商在河畔發現遺骸，比對確認為王婦所有。

