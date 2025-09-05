余邦彥曾陣前倒戈 挺高虹安選市長／選後另組第4政團續挺高

新竹市議會副議長余邦彥（舉杯左一）投資行業廣且多，與新竹市長高虹安（舉杯右二）交情甚篤。圖為市議會上週舉行議員回娘家活動時的場景。（記者洪美秀攝）

2025/09/05 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹檢調認定新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥涉貪，將他聲請羈押禁見，獲法官裁定無保請回。據了解，現年五十四歲的余邦彥，是新竹國民黨系統異數，他雖是國民黨員，但涉弊停職中的新竹市長高虹安，二○二二年以民眾黨籍候選人身分競選新竹市長時，余就是開第一槍、頭一個陣前倒戈，從國民黨跳船公開表態支持高虹安的政壇人物，甚至在高當選後，余原欲退出國民黨，後經慰留，才與國民黨籍的許修睿搭檔競選正副議長連任。

而高虹安上任後，余也被聘為新竹市消防局義消總隊長；余在議會並未加入國民黨團的運作，而是與議會民眾黨議員及無黨籍議員，另成立第四個政團新聯線政團支持高虹安。

余邦彥是已故前市議員余泉霖之子，擔任新竹市議會第八到十一屆市議員，第十及十一屆擔任議會副議長，此次傳出與土資場涉貪案件有關，政壇人士不排除其可能踩到棄土場相關合資人紅線，但確切情況有待檢調後續調查釐清。

據了解，新竹市有四家合法登記的土資場，檢調人員前天到都發處調閱資料時，曾鎖定其中兩家土資場了解相關內容。

家族經營事業廣且多

另據側面了解，余邦彥家族經營的事業廣且多，像是學校營養午餐的團膳事業及學校校服與體育服的採購，甚至是各類體育球類球場的委外營運等，亦即主力與教育相關的事業有連結，此次被指涉入棄土場疑似貪污案，讓外界及議會同仁有些訝異。

