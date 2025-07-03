重劃不如己意 買凶教訓台中地政2官員

台中地院審理後，依共同犯傷害罪，判處王姓理事長2年徒刑、張男1年4月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2025/07/03 05:30

長春重劃理事長王松山 判2年

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長春自辦市地重劃區重劃會理事長王松山，因重劃業務不如己意，不滿台中市政府地政局重劃科陳姓科長，以及大里地政事務所施姓主任，前年以卅萬元報酬，委託張姓友人共找來六名打手「教訓」他們，打手持球棒伏襲二人成傷，還錄影為證；台中地院依共同犯傷害罪，將王男、張男各判刑二年及一年四月，六名打手另案審理。

判決書指出，王男不滿重劃業務，想教訓陳、施二人，竟以各十五萬元報酬委託張姓好友，張找來三名打手，還約定毆打過程要全程錄影。三人於前年七月間，前往陳男住處旁埋伏，趁陳出門上班時施暴，陳男用手阻擋衝回住處，僅右手臂受到挫傷，三名打手認為已完成任務，將襲擊影片傳給張交差領錢。

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花30萬找人 行凶還錄影存證

張男另找三名打手，同年八月間製造假車禍，引誘施男走出家門查看，三人毆打施男腹部，施機警持手機蒐證，打手來不及錄影就逃離，因未遂無法交差，隔天又埋伏在施男住處旁，趁施上班時襲擊，造成施男頭皮撕裂傷及雙臂擦挫傷，打手也將錄下的影片交給張男後領錢。

中院審理時王男否認犯行，辯稱沒有施暴動機，張男則認罪，但又迴護王男，法官認為王男教唆施暴的證據明確，兩人犯行造成被害人心理嚴重恐懼不安，依此判處徒刑，可上訴。

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