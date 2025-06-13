舊瓶裝假威士忌銷全台 羈押12人

警方查扣酒瓶與瓶蓋。（警方提供）

2025/06/13 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局智慧財產權偵查大隊破獲「舊瓶裝假酒」的偽酒犯罪集團，拘捕廿三名嫌犯，估計已賣出約一萬二千瓶，犯罪所得逾二千四百萬元，台中地檢署聲請羈押王姓酒商等十二人獲准，其餘交保或請回。

警方偵查發現，陳姓男子於台中市外埔等偏鄉地區設立地下偽酒廠，主要偽製的酒品是威士忌，報請台中地檢署指揮發現，該集團組織分工細膩，工廠均設置在偏僻處，今年二月至四月陸續到台中市、基隆市、新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣等十縣市搜索，查扣威士忌偽酒成品一九三五瓶、威士忌原酒五○桶、酒精八十三桶、威士忌空瓶一萬八九八二支、大批威士忌軟木塞、防偽貼紙等贓證物，四次行動共拘捕廿三人。

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之後又查扣王姓酒商疑似用不法所得購置的房屋一棟，市價約一千五百萬元、以及市價二七六萬元的BMW轎車、現金四十五萬餘元等。

原酒混香料、酒精 賣1萬2千瓶

至於偽製方法，是將原酒攙混香料、酒精、焦糖色素等，調製成酒精濃度相似的偽酒後填入空酒瓶，重新封膜、打印、貼標與裝箱，偽造多款市面暢銷的威士忌，由王姓酒商以一千至三千元不等價格賣給不知情的下游商家或客人，全案依刑法偽變造私文書罪、行使偽造私文書罪、詐欺罪與違反商標法、食安法、組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦。

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警方於地下偽酒廠，查扣用來調配偽酒的工具。（警方提供）

警方查扣的偽酒成品，數量將近二千瓶，涵蓋市面暢銷的威士忌品牌。（警方提供）

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