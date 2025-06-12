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    首頁　>　社會

    肺部積水、胃部有砂 酒店女疑一息尚存 遭推下海溺斃花蓮

    2025/06/12 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮地檢署偵辦海邊浮屍案，昨上午由檢察官及法醫至殯儀館相驗解剖，初驗結果顯示，女子頭部有疑似漂流木的鈍器重擊傷，肺部積水且胃部有砂，初步研判女子被打暈後並未死亡，「一息尚存」狀態下被推入海中造成溺斃死亡！死者妹妹則崩潰控訴，姜姓司機就這樣放出來「為何不救姊姊」？無法接受十萬元交保。

    花蓮地檢署檢察官、法醫昨天上午前往花蓮殯儀館驗屍，近中午解剖完畢，初步結果發現頭部有鈍器重擊傷，但頭顱顱骨沒有碎裂，推測兇嫌隨手以海灘的漂流木為打人凶器；而肺部內有積水、胃部有殘留海砂，因此研判林女遭兇嫌打暈後，是在一息尚存的情況下被推落海中，吸入海水後溺斃；花蓮地檢署發言人廖榮寬表示，確定相驗結果須等待解剖報告。

    卅三歲林姓酒店女子被帶到花蓮海邊遭毆暈、推入海中溺斃，林女的妹妹說，姐姐是家中長女，因為父母都年紀大，姐姐家計一肩扛，要負擔家中生活費、還有負債要繳貸款，每個月要拿出三到五萬給父母，因為經濟壓力大，去年六月才到台北工作。

    嫌犯10萬元交保 家屬控訴

    林女妹妹說，與姐姐幾乎天天傳訊聯絡，每個月都會回台中家中看父母，早上在靈位前祭拜的三炷香，燒到後來二炷香居然斷掉，難過「姐姐到底受到多大委屈」！兇嫌被羈押，但司機為什麼可以十萬交保，「為什麼不救姐姐」，就這樣被放出來，懷疑共謀。

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