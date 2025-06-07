賴總統勉警大畢業生莫忘誠字、要注重安全

總統賴清德（前左）昨出席中央警察大學畢業典禮，警大樂儀隊列隊歡迎。（中央社）

2025/06/07 05:30

〔記者陳璟民／桃園報導〕中央警察大學昨天舉辦大學部九十期與碩博士班畢業生聯合畢業典禮，總統賴清德蒞臨為畢業生代表撥穗，及頒發畢業證書、各系所第一名畢業生獎座，他闡釋警大校訓「誠」字的意義，首先強調「真實」，即「不自欺，也不欺人」，面對工作困難，要了解自己的不足，平常加強訓練或求助同事與長官，不要吃案，否則無助治安改善，還貽誤任務，也無法完成人民的付託。

賴總統說，誠的另兩個意義是「真心真意服務人民」，維護治安與交通並為民服務，以及「確實」，就是把工作做好、完成任務，隨著社會進步與犯罪手法更新，持續學習新知、科學辦案。

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警大這屆有四百一十名學生獲頒學位，賴致詞強調，警政教育的成功是治安工作的基礎，警大是培育警察、消防等幹部的重要搖籃，他要恭喜畢業生經嚴格訓練，完成學業，將踏入職場與社會。

他勉勵警大畢業生無論從事警政、消防、海巡或邊防等工作，要注重人身安全，憑藉平常精實訓練，執行勤務落實標準作業程序，保護自己安全又可完成工作；此外，要注重家庭維繫，儘管勤務繁重、早出晚歸，要能做好本務，兼顧家庭與重要親友，讓人生更圓滿。

內政部長劉世芳、警政署長張榮興、消防署長蕭煥章、移民署長林宏恩、矯正署長周輝煌、海巡署長張忠龍，及巴拉圭共和國代理大使、駐台北印尼經濟貿易代表處代表、馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表、菲律賓海巡署行政副署長等貴賓昨與會見證。

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