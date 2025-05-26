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    自由日日Shoot》重傷12歲女童救回一命 未清醒╱恩主公醫院：兩國中生出院

    三峽重大車禍已有傷患復原，恩主公醫院指出，就讀三峽國中的兩名學童已順利出院。（記者陳奕劭攝）

    三峽重大車禍已有傷患復原，恩主公醫院指出，就讀三峽國中的兩名學童已順利出院。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/26 05:30

    〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁重大車禍造成三死十二傷，昨天再傳出好消息，原先在恩主公醫院住院的三峽國中李姓男學生與林姓女學生，經治療恢復情況良好，廿四日中午已順利出院返家，後續視狀況追蹤回診。

    十四歲的李姓男學生車禍後擦傷、肢體受傷，十五歲的林姓女學生為大腿粉碎性骨折，兩人收治普通病房，日前接受骨科與外傷團隊評估，經治療恢復良好，廿四日已出院，後續將由家屬照護，並視情況回診。

    另外，新北市立土城醫院昨天指出，到院前OHCA的三峽國中十二歲張姓女學生，經搶救後已恢復生命跡象，但因創傷性腦損傷，意識尚未清醒，仍在加護病房觀察中。

    至於涉嫌肇事的七十八歲駕駛人余文正，在這場車禍中也身受重傷，送醫時發現腸道多處破裂，至今已接受兩次手術，仍處於昏迷狀態，在亞東醫院加護病房治療中，意識有待觀察，警方至今仍無法製作筆錄。

    另一名也收治亞東醫院治療的十四歲劉姓女學生，已轉普通病房，廿三日進行二次手術後，病況穩定，手術部分效果良好，持續恢復中。

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