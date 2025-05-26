自由日日Shoot》三峽余翁明知肇事畏罪落跑╱高速逃逸撞人 涉殺人罪

檢警追查三峽重大車禍肇因，積極拼湊案發肇因最後關鍵拼圖；圖為車禍現場一片混亂。（資料照）

2025/05/26 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警追查三峽三死重大車禍肇因，雖然肇事老翁余文正仍救治中無法偵訊，檢警仍根據這起車禍相關跡證、歸納以往偵辦車禍案例綜合研判，初步佐證余翁案發前駕車自如，惟疑因心虛、畏罪，慌張高速逃逸，先構成「明知發生交通事故（肇事）而逃逸」的肇事逃逸犯行，再涉犯「不確定故意」殺人意圖等罪責，積極拼湊案發肇因最後關鍵拼圖。

據透露，經檢警連日追查，回溯肇事駕駛事前路徑，發現余翁從苗栗老家出發北返三峽途中，曾到國道關西服務區買粉圓冰，回程下三峽交流道，到常去的龍恩公園停留，警方過濾案發前影像，發現余翁在學成、國成街口待轉撞及分隔島，為脫困，倒車時撞擊且推撞後車，後退達數十公分，研判肇事余翁應在知情下肇逃，隨後釀成大錯。

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警方分析，以往駕駛明知發生交通事故而逃逸，構成肇逃與否的比例各半，檢方、法官會視犯意、犯後態度及是否與對方和解，對未構成肇逃者給予不起訴、無罪、緩刑等處分，不至釀成重罪；但反觀肇事余翁，肇事案發前能到服務區買粉圓，到三峽後還能到公園，顯見身心狀況正常，卻疑因心虛、規避肇逃等公共危險刑責，致闖下大禍。

此外，新北檢警先前掌握另一關鍵跡證，發現余翁在學成路、國成街路口待轉，倒車推撞後車，加速肇逃之際，不但俐落閃過來車高速逃逸，沿途路幅不大，研判他駕車自如、尚能精準駕駛，直到撞到分隔島才停下，此過程大幅佐證余翁具意識下，慌張肇逃釀下大禍。

警方︰畏罪連續撞人 仍不違反本意 構成犯行

刑事幹員也分析，余翁應在明知肇事下，畏罪逃逸途中瘋狂高速撞人，已構成「不確定故意」殺人犯意，即使余翁心虛、畏罪，但過程連續撞人，仍不違反本意，構成犯行。

法界人士表示，「不確定故意」也稱為間接故意，類似當事人明知自身行為可能造成特定結果，卻持續進行，存在「出事就算了」的僥倖心理，最近明顯案例，為毒駕女毒蟲陳嘉瑩拒檢拖撞，致當時的新北市土城分局清水所長劉宗鑫殉職，檢方偵查後認定陳女具不確定故意殺人犯意，依殺人罪嫌起訴。

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