雙刀抵同居人頸叫囂／警開2槍 家暴男中彈不治

挾持女友的蔡男遭警擊斃，檢方前往相驗。（民眾提供）

2025/04/19 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市四十九歲蔡姓男子，昨凌晨懷疑四十四歲陳姓同居女友另結新歡，憤而用兩把菜刀抵住陳女，頭份警方獲報到場，喝令蔡停止行為，蔡不從，朝員警快速逼近及叫囂，並揮刀劃傷陳女頸部，警方先開槍射中蔡的左手掌，未能制止蔡男，情況緊急下再開槍射中蔡男左胸，送醫不治。

警：用槍時機沒問題

檢：3萬交保 不預設立場

檢方昨將開槍的吳姓員警，以過失致死罪嫌諭知三萬元交保；頭份警分局長林育旺對此感到驚訝，表示員警因公涉訟，將委任律師積極協助，不會讓勇於任事的同仁孤獨面對司法。警方說，當時情況急迫，已威脅到陳女與執勤警員自身安危，因而開槍制止，用槍時機沒有問題。

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苗栗地檢署表示，將解剖調查，盡力蒐集相關事證，檢方秉持客觀中立原則釐清事實真相，不預設立場。蔡男母親則抱怨，警方開槍前未積極勸說兒子。

據了解，蔡男無業，陳女從事管線工程業，兩人交往近二年，同居在女方購買的一處大樓。陳女曾有報警指遭蔡男家暴傷害的紀錄，但未聲請家暴令。

射中左掌仍未罷手

第二槍擊中左胸

蔡男昨天酒後，懷疑陳女另結新歡，雙方爭吵，陳女再次報警稱被家暴，蔡男抓狂，在陳女住處拿起兩把菜刀，持雙刀勒住陳女頸部；警方抵達時，蔡從五樓挾持陳女走到一樓，與警對峙，過程中不時揮舞菜刀及朝警方逼近。

警方喝令蔡男放下菜刀與鬆開陳女、止步，蔡先丟下右手所持菜刀，左手仍持刀攻擊陳女，致陳女頸部遭劃傷，且蔡男持續逼近員警，雙方距離僅一到二公尺，吳員考慮陳女生命安全與自身安危，開槍射中蔡男左手掌，蔡仍未罷手，吳再開一槍射中蔡男左胸後，叫救護車將吳送醫，但傷重不治。

至於被蔡男打得鼻青臉腫的陳女，頭、臉及身上多處擦挫傷，脖子有輕微割傷，無生命危險。

前往處理的兩名員警中，開槍的吳員卅多歲，從警二年多；另一位二十多歲員警，才從警專畢業，分發到頭份派出所服務。

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