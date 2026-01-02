為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳林炎田接任北市警察局長 劉世芳「5字」回應

    2026/01/02 12:12 記者葛祐豪／高雄報導
    外傳林炎田將接掌台北市警局長，內政部長劉世芳今回應「沒有！都不是!」。（記者李惠洲攝）

    外傳林炎田將接掌台北市警局長，內政部長劉世芳今回應「沒有！都不是!」。（記者李惠洲攝）

    因應本月中旬多名高階警官屆齡退休，警政署將啟動一波高階人事異動，傳出現任高雄市警察局長林炎田將接任台北市警局長，對此，內政部長劉世芳今（2日）於高雄受訪時，僅回應5個字「沒有！都不是!」

    肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任的台北市警察局長人選備受各界關注，今天傳出警政署考量由現任高雄市警察局長林炎田接掌；對此，警政署表示「目前所有相關的人事仍作業中。」

    針對傳聞林炎田可能北上接任台北市警察局長一職，內政部長劉世芳今天南下參加橋頭科學園區典禮，面對媒體詢問時僅回應5個字「沒有！都不是!」，隨後直接離開不回覆此問題。

    林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得台北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富。警職生涯從基層做起，曾任台北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等重要職務。在高雄市警局長任內，工作能力獲得府會好評。

    高雄市警察局長林炎田外傳將接掌台北市警局長。（資料照）

    高雄市警察局長林炎田外傳將接掌台北市警局長。（資料照）

    圖
    圖
