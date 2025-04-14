斗六廠檢修疑沼氣中毒 兄救弟雙亡

點鑫公司斗六廠13日下午發生兄弟檔工人疑吸入雨水回收池沼氣，送醫不治。 （民眾提供）

2025/04/14 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市點鑫股份有限公司斗六廠昨下午傳出工安事故，外包商員工四十四歲黃男帶著四十歲弟弟到公司進行雨水回收池管線檢修作業，疑因池內沼氣溢出，導致兩人昏迷落入池中，救護人員抵達發現兩人失去生命跡象，緊急送醫後不治，意外原因待職安署調查釐清。

昨下午三點廿八分雲林縣消防局獲報，有兩人疑似吸入沼氣掉入深三公尺、水深一公尺的雨水回收池，派遣消防員前往救援；斗六消防分隊長何建樺表示，救援人員配戴空氣呼吸器到回收池查看，發現兩人受困在池內昏迷，無生命跡象，救出後分別送醫救治，急救約兩小時後不治。

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據了解，黃姓兄弟為屏東人，哥哥在台中市晨禎營造股份有限公司任職，因點鑫公司斗六廠雨水回收池近日無法順利將池水抽出，公司派遣他前往現場查看管路，弟弟隨行前往協助。

抵達點鑫後，由公司人員帶領前往回收池，由弟弟先打開回收池，疑池中的沼氣洩出導致弟弟吸入昏迷跌入，哥哥見狀要搭救，同樣吸入沼氣昏迷，受困池中，點鑫人員見狀趕緊報案。

晨禎營造表示，哥哥二○一七年入職，平日表現優秀，發生不幸意外，將全力協助後續事宜。

消防人員表示，沼氣所含硫化氫若濃度過高，吸入後短時間就會出現呼吸麻痹而昏迷情況；雲林縣府勞青處表示，此工安意外發生後立即通報職安署，將待職安署調查釐清事故原因，同時縣府會協助死者家屬處理後續理賠、職災死亡補償等事宜。

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