防刑事被告報到出包潛逃 北市警創E化簽到

北市警刑事被告定期報到E化系統，讓報到者在手寫 板簽名，取代紙本簽到。 （記者王冠仁攝）

2025/04/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智炒作TDR被判刑卅年五月後逃跑，引起各界關注司法機關的監控是否仍有漏洞；這讓警界回想起當年國寶集團總裁朱國榮落跑，派出所晚四天通報、所長被拔官。台北市警局痛定思痛，獨創「刑事被告定期報到E化作業」系統，讓報到者在手寫板上簽名，透過電腦監控，杜絕「沒報到卻沒發現」的情況。

警方指出，朱國榮涉及多起炒股案，前年三、四月間分別遭高等法院判刑八年及十六年，每晚七時前要到轄區台北市信義分局三張犁派出所簽到。朱前年九月七日下午三時報到後未再出現，派出所十二日深夜才發現「出包」，緊急通報，朱已逃之夭夭。

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台北市警局為杜絕此類狀況，決定建置「刑事被告定期報到E化作業」系統，在二○二三年十二月展開作業，耗費近一百五十萬元，去年三月廿七日正式上線。

北市一名所長說，刑事被告報到方式「五花八門」，有每日一至兩次、兩日一次、每週一至四次；有些規定報到時段、有些則無；每週報到者，任選或固定時間報到者皆有，有些派出所並非只有一名報到者，繁瑣至極。過往是讓報到者在紙本表簿簽名，由於每個人報到方式不同，常不小心「漏看」，若沒來報到，也要人工比對才能發現，效率不彰。

如今該系統上線，資訊室會先輸入「報到條件」，刑事被告簽名時，改在與電腦連接的手寫板簽名，簽名進入系統，由電腦取代人工審核，逾時沒簽名也會示警。

電腦監控審核 逾時沒簽名會示警

北市警表示，若當天有人要來報到，系統會在各公務電腦上以文字訊息提醒全體派出所同仁；逾時沒來報到，超過時限一秒鐘，各公務電腦就會出現彈跳視窗。這時同仁會著手聯繫當事人，若是因塞車、小事耽誤，簽名後就可解除警報。

若超過半小時未解除警報，系統會發簡訊通知正副所長、偵查隊長、防治組長等人員；超過一小時未解除警報，會再發簡訊通知副分局長、刑警大隊司法組、婦幼隊偵防組長等業務承辦人，若確定當事人落跑，就會通知司法機關並追捕。

北市警統計，該系統自上線後到今年三月底，北市共有兩百一十名應報到的刑案被告，其中超過規定時間沒來報到，經派出所聯繫前來簽到者，總共有廿四四件。

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