24歲欠債百萬 雙刀幾砍斷債主頸

邱男陳屍在座車後座，凶嫌還將車輛移置草叢暗處想掩人耳目。（民眾提供）

2025/04/12 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕五十六歲邱姓男子，本月七日晚間從宜蘭縣住處出門後失聯，警方獲報，九日中午在國道五號冬山武淵側車道下方，發現邱男遭砍廿五刀幾乎斷頸，陳屍在車內後座，十日下午循線逮捕廿四歲簡姓凶嫌，初判簡男因積欠死者一百多萬元債務預謀行凶，依殺人罪送辦後聲押，警方懷疑全案還有共犯，持續偵辦中。

債主身中25刀遭棄屍

邱男出門未歸，妻子察覺不對勁報案協尋，警方調閱監視器，發現邱男自五結利澤簡的家中出門後，開車往冬山武淵方向行駛，九日中午被發現陳屍在座車的後座，除胸口有五刀致命傷，脖子也幾乎被砍斷。

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供稱被逼急了又無力還

警方依地緣關係清查，發現有前科紀錄、家住附近的廿四歲簡男涉嫌重大，同時在車內採集到相關血跡，十日下午將簡男帶回釐清案情。簡男起初否認犯行，經警方提示證據，才承認積欠邱男一百多萬元債務，「被逼急了又無力償還」因而痛下殺手，砍人時因情緒失控，不清楚砍了幾刀。

據了解，簡男是水泥工，為了日常花用，向從事個人借貸的邱男，陸續借了一百多萬元，七日晚間二人相約談判，各自開車抵達約見地點，簡坐上邱的車，在車上疑為了債務還款問題起爭執，坐在邱男座車副駕駛座的簡男，拿出預藏的二把刀猛力砍刺邱男，見邱斷氣後，將屍體拖至後座，再將邱的車開到一旁草叢暗處棄屍現場。

簡男行凶後開車離去，還拿走邱男的汽車鑰匙、皮夾，連同凶器、沾血衣物等物，沿途丟入水溝，回家前一度進入便利商店，監視器拍到他當時態度從容；警方依簡男的供詞，陸續尋獲相關證物。

警懷疑預謀有共犯

不過警方認為簡男供詞仍有保留，因邱男身材魁梧，簡男平日作風膽小，且平日很少單獨行動，多半和多名友人一起聚集宮廟或賭場；再依現場情況判斷，認為簡男難以移動已死亡的邱男，懷疑有共犯協助他，檢警將擴大偵辦。

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