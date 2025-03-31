監理站︰癲癇患者考照須診斷證明 兩年換照1次

消防救護人員搶救車禍傷患。（民眾提供）

2025/03/31 05:30

醫師︰癲癇病友兩年以上未再發作 才可考照

〔記者王俊忠／台南報導〕對於成大林姓女職員在駕車時因癲癇發作，在成大校區外造成一死四傷的慘重車禍，交通部台南監理站表示，去年八月案發後，該站即行文給林女，林女很快就繳回駕照。而對癲癇患者的考照駕車，監理單位都有處理的相關規定。

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台南監理站說明，從二○二○年九月七日起，道路交通安全規則為幫助癲癇患者解決日常生活和工作的交通需求，目前開放控制良好未發作的患者可以合法申請機車或普通小型車的駕照考驗。癲癇患者申請駕照須符合道路交通安全規則規定，除需通過體檢和體能測驗，還要附上最近三個月內由醫療院所的神經內科、神經外科或兒科且曾參加神經相關專業訓練醫師，出具最近兩年內癲癇未發作的診斷證明才能申請考照。

成大醫院神經部主任黃欽威醫師說，國內已實施如兩年以上癲癇未再發作，病友可考照、駕駛車輛上路。

台南監理站指出，癲癇病友駕照須於發照日起每兩年換發一次。依據道路交通安全規則規定，駕駛人應於駕照有效期限屆滿前後一個月內，檢具最近三個月內由醫療院所醫師出具最近兩年內未癲癇發作之診斷證明書，向監理機關申請換發駕照。如在持有駕照期間癲癇發作，無論是不是列管在案的癲癇駕駛人，都必須依道路交通安全規則，儘快把駕照繳回監理機關，如未按照規定繳回駕照，監理單位會公告註銷病友駕照。

假如癲癇患者隱瞞病史去考駕照，將涉刑法「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，可處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」，呼籲不要以身試法，以保障道路交通安全。

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