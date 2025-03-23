風亂吹+鐵皮加蓋 亞太工業區大火毀13戶 1死

火勢撲滅後，現場一裶狼藉。（記者劉婉君攝）

2025/03/23 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區亞太工業區昨天凌晨發生大火，猛烈火勢延燒十三戶，居民在暗夜中驚醒，倉皇逃生，現場爆炸聲不斷，消防人員救出二位民眾，但一名七十六歲獨居婦人來不及逃生，命喪火窟。

昨天凌晨二點十一分，台南市消防局接獲民眾報案，指永康區中正路二七九巷亞太工業區內一棟二樓RC及三、四樓鐵皮加蓋連棟建築冒出白煙，出動卅四車、七十五人前往灌救。該處廠房式建築，不少是一樓公司廠房、二樓為住家，後方鐵皮結構，加上風向紊亂，導致火勢一發不可收拾，快速延燒，多棟建築遭到波及，火舌不斷竄出，救災人員也出動無人機監控火場。

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76歲獨居婦 來不及逃

延燒的廠房中有多家塑膠公司、生物科技公司等，有些廠房內存有原料，因助燃不時傳來爆炸聲，住戶們從睡夢中驚醒逃生。

消防員以切割器具破壞部分建築的大門，協助住戶脫困，從其中一戶救出二名住戶，火勢直到清晨六點完全撲滅，搜救人員在另一戶的二樓找到來不及逃生的陳姓獨居婦人，已燒成焦屍。

這場大火造成多棟廠房付之一炬，巷弄地面也散落許多玻璃碎片等，現場一片狼藉，消防局今天將進行火調，釐清起火原因。

死者陳婦獨自住在工廠樓上，家屬昨天接到噩耗趕到現場，因失去至親、工廠又被燒燬，悲痛得說不出話來。

居民餘悸猶存表示，睡夢中聽到有人大喊：「失火了，趕快跑！」起來一看，就發現對面房子冒出火舌，好可怕。

台南永康亞太工業區暗夜惡火，延燒十三間廠房。（讀者提供）

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