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    囂張隆陽會 仿警成立黑衣人快打部隊

    黃姓會長接掌太陽盟隆陽會期間，竟仿效警方的快打部隊，成立「黑衣人快打部隊」。（取自臉書，記者林嘉東翻攝）

    黃姓會長接掌太陽盟隆陽會期間，竟仿效警方的快打部隊，成立「黑衣人快打部隊」。（取自臉書，記者林嘉東翻攝）

    2025/03/23 05:30

    〔記者林嘉東／新北報導〕天道盟太陽會的新舊勢力，分別是天道盟太陽會基隆分會及太陽盟隆陽會，均長期盤據在基隆市廟口一帶，並以奠濟宮的一處地點為堂口據點，由大哥、幹部教唆小弟在地方上圍事收保護費；誇張的是，黃姓會長接掌太陽盟隆陽會期間，表示要把地方勢力打造成一支有效率的部隊，竟仿效警方的快打部隊，成立「黑衣人快打部隊」，除增加圍事聲勢，遇酒客鬧場或其他幫派分子前來滋事，輪值幹部即率小弟第一時間趕抵現場「處理」。

    據了解，謝姓男子擔任太陽會基隆分會長期間，盤據基隆市廟口奠濟宮的一處地點為分會堂口，以便就近教唆小弟收保護費，後來謝入獄，太陽會改組為太陽盟隆陽會後，黃男在大哥吳男協助下擔任會長，吳則順勢接管謝留下的該處堂口。

    知名廟宇當幫派據點

    檢警掃蕩上述黑幫強索保護費案件時查悉，不管是謝男，還是繼任的黃男盤據當地期間，均以該處特定地點為幫派據點，做為圍事收保護費的前進指揮所；其中黃姓會長主理時期，成立所謂的「黑衣人快打部隊」，按月排班，並將班表寫在辦公室的白板上，輪值幹部與輪值小弟，每次以廿四小時為一個單位「值班」，遇狀況馬上透過LINE群組聯繫。

    比如得知有酒客在地盤上鬧事或外來幫派滋事，除留守幹部立即率小弟從據點出發，也會透過LINE群組，通知在市區「巡邏」的小弟，先騎車就近「趕現場」，通常機車置物箱內會放置刀械，便於隨時運用。

    基隆地檢署去年指揮警方執行掃黑行動，轄區警方掌握該處堂口據點，此後不定期派員前往訪查，將黑勢力逐出奠濟宮與周遭一帶。

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