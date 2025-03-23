基隆廟口黑幫 新舊會長內訌／太陽盟隆陽會戰雲密佈

太陽盟隆陽會黃姓前會長（右圖）與蔡姓現任分會長（左圖）雙方人馬為了搶地盤已引發多波衝突。 （取自臉書，記者林嘉東翻攝）

2025/03/23 05:30

酒店衝突暗藏搶地盤

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區本月十六日凌晨發生酒店鬥毆流血事件，外界以為單純是客人酒後起衝突，但知情人士透露，實則是天道盟太陽會基隆分會謝姓前會長的傅姓小弟，遭改組後太陽盟隆陽會黃姓會長的吳姓大哥打成重傷，謝培植的隆陽會廟口分會蔡姓分會長替傅出頭，率眾先去砸黃圍事的酒店，再砸吳男的車洩憤，連串鬥毆滋事，引發新、舊太陽盟黑道勢力之間互爭地盤的利益糾葛，目前兩方已呈水火之勢，隨時可能火併報復。

基隆警方獲悉，為防幫派內訌進一步引發大規模械鬥，近將大舉掃蕩基隆廟口與周遭一帶的黑勢力。

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太陽會原本是天道盟旗下分支，天道盟主吳桐潭五年前推舉前太陽會長「鐵霸」登上盟主之位後，吳再把太陽會提升為太陽盟，與天道盟並駕齊驅，自此沒有太陽會稱號，但太陽會舊勢力依舊存在，以致衍生新、舊勢力的矛盾糾紛。

多波衝突 勢如水火

知情人士說，謝的傅姓小弟在基市愛一路一棟大樓五樓經營酒店，與同大樓四樓由黃的吳姓大哥經營的PUB，向來井水不犯河水。十六日凌晨，吳疑不滿傅力挺剛出獄的謝男，為教訓傅男，前往傅的酒店將傅打得頭破血流、傷勢不輕，但他自行就醫，未報案。蔡為傅男討公道，當晚即率眾去砸黃圍事的酒店，還砸壞吳的賓士休旅車，吳、黃難忍，伺機反擊。

謝男擔任太陽會基隆分會長期間，盤據基隆市廟口一帶，涉教唆小弟在地盤上收保護費，四年前因案入獄後，太陽會改組為太陽盟隆陽會，並由吳協助黃擔任會長，吳也順勢搶下謝的地盤。檢警認為黑道魚肉鄉民太囂張，去年在基隆地檢署指揮下，警方連番掃黑，將兩股勢力多人依組織犯罪等罪嫌法辦。

基隆警方將大掃蕩

隨後，謝扶持過的蔡姓小弟當上隆陽會廟口分會長，與黃、吳這一方各立山頭，一度相安無事，但此次發生傅男被打爆頭、進而引發蔡男報復砸店和砸車事件，雙方敵對情勢再次浮上檯面，且已戰雲密佈、劍拔弩張。警方將強力壓制，已為大掃蕩行動展開布署。

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