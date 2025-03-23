為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆廟口黑幫 新舊會長內訌／太陽盟隆陽會戰雲密佈

    太陽盟隆陽會黃姓前會長（右圖）與蔡姓現任分會長（左圖）雙方人馬為了搶地盤已引發多波衝突。 （取自臉書，記者林嘉東翻攝）

    太陽盟隆陽會黃姓前會長（右圖）與蔡姓現任分會長（左圖）雙方人馬為了搶地盤已引發多波衝突。 （取自臉書，記者林嘉東翻攝）

    2025/03/23 05:30

    酒店衝突暗藏搶地盤

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區本月十六日凌晨發生酒店鬥毆流血事件，外界以為單純是客人酒後起衝突，但知情人士透露，實則是天道盟太陽會基隆分會謝姓前會長的傅姓小弟，遭改組後太陽盟隆陽會黃姓會長的吳姓大哥打成重傷，謝培植的隆陽會廟口分會蔡姓分會長替傅出頭，率眾先去砸黃圍事的酒店，再砸吳男的車洩憤，連串鬥毆滋事，引發新、舊太陽盟黑道勢力之間互爭地盤的利益糾葛，目前兩方已呈水火之勢，隨時可能火併報復。

    基隆警方獲悉，為防幫派內訌進一步引發大規模械鬥，近將大舉掃蕩基隆廟口與周遭一帶的黑勢力。

    太陽會原本是天道盟旗下分支，天道盟主吳桐潭五年前推舉前太陽會長「鐵霸」登上盟主之位後，吳再把太陽會提升為太陽盟，與天道盟並駕齊驅，自此沒有太陽會稱號，但太陽會舊勢力依舊存在，以致衍生新、舊勢力的矛盾糾紛。

    多波衝突 勢如水火

    知情人士說，謝的傅姓小弟在基市愛一路一棟大樓五樓經營酒店，與同大樓四樓由黃的吳姓大哥經營的PUB，向來井水不犯河水。十六日凌晨，吳疑不滿傅力挺剛出獄的謝男，為教訓傅男，前往傅的酒店將傅打得頭破血流、傷勢不輕，但他自行就醫，未報案。蔡為傅男討公道，當晚即率眾去砸黃圍事的酒店，還砸壞吳的賓士休旅車，吳、黃難忍，伺機反擊。

    謝男擔任太陽會基隆分會長期間，盤據基隆市廟口一帶，涉教唆小弟在地盤上收保護費，四年前因案入獄後，太陽會改組為太陽盟隆陽會，並由吳協助黃擔任會長，吳也順勢搶下謝的地盤。檢警認為黑道魚肉鄉民太囂張，去年在基隆地檢署指揮下，警方連番掃黑，將兩股勢力多人依組織犯罪等罪嫌法辦。

    基隆警方將大掃蕩

    隨後，謝扶持過的蔡姓小弟當上隆陽會廟口分會長，與黃、吳這一方各立山頭，一度相安無事，但此次發生傅男被打爆頭、進而引發蔡男報復砸店和砸車事件，雙方敵對情勢再次浮上檯面，且已戰雲密佈、劍拔弩張。警方將強力壓制，已為大掃蕩行動展開布署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播