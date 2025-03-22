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    花蓮車站前小黃暴衝連環撞 1危4輕重傷

    計程車司機夾在車內，多人被撞倒受傷，民眾上前關心。（記者游太郎攝）

    計程車司機夾在車內，多人被撞倒受傷，民眾上前關心。（記者游太郎攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者花孟璟、游太郎、王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮車站昨天傍晚發生計程車暴衝連環撞，事發後警方調出車站監視器，發現計程車從國聯一路左轉國聯四路進入車站前，先後撞倒機車及行人，第二輛被撞的機車還被計程車往前推行十幾公尺，到花圃才停下，包括運將共有五人輕重傷，肇事的六十九歲小黃司機到院前已無呼吸心跳、仍在急救中。

    花蓮車站前方的計程車暴衝事件，事發當時正是下班時間，不少乘客正要搭車返家，人潮眾多。一名前往車站送親友搭車的民眾說，他剛載女兒到車站，就目睹慘況，一輛小黃暴衝連撞「有如計程車撞活靶」、「推倒骨牌」相當驚悚，現場滿地狼藉。警方調查，計程車車頭撞到車站圍牆後車頭全毀，六十九歲林姓司機被夾在車內，救護車到場將人送醫，到院前已失去呼吸心跳。

    警方調查，第一輛被撞的機車是夫妻雙載，六十四歲孫姓男子載五十八歲妻子到車站搭車，還沒騎到車站就被後方計程車高速撞上，造成孫男胸部跟腿部骨裂、黃婦身體右側擦傷。

    第二輛被撞的機車是二十四歲吳姓騎士，他正準備到車站搭車返家，被撞到後連人帶車被往前推了十幾公尺，直到花圃才停止，機車全毀、零件噴飛，全身多處擦挫傷、頸部不適及胸悶，被撞後一度昏迷，後來恢復意識；另一位遭撞的是走路經過的二十八歲陳姓男子，也是準備搭火車回家，被計程車撞到右腿骨折。

    監視器畫面顯示，車輛從國聯一路左轉進入國聯四路到火車站前，但剛左轉車子方向就往車道右側偏移，高速往前衝沒有煞車，先擦撞一輛機車造成二人倒地輕傷後，又撞上另一輛機車一人倒地，再撞到行人，最後才因撞擊車站外牆停下，目前除了計程車司機外，其餘無生命危險；台鐵東區營運處副處長楊舜安說，後續也將派員前往各醫院慰問傷者。警方懷疑，司機可能在撞擊前就已昏迷，詳細事故原因待查。

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