洩密助打手訓練基地金主潛逃 名律師起訴

林明佐保金1200萬，還在籌錢中。圖為他坐輪椅出庭情景。（資料照）

2025/03/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦警官林明佐（已免職）涉當「內鬼」收黑錢，包庇九州博弈集團總裁陳政谷等人的博弈與洗錢犯罪時，意外發現轉任律師、曾獲國際檢察官傑出獎的前高等檢察署檢察官王捷拓，與律師洪家駿涉嫌洩密，讓「打手訓練基地」的金主潛逃至今，檢方搜索後諭知王以卅萬元交保，洪五○萬元交保，昨依非公務員洩密罪起訴。

記者致電二人的律師事務所，王無回應，洪的律所無人接聽。王捷拓去年遭究辦時，曾由事務所發聲明稱，律師於偵查中行使辯護權愈來愈弱，就案情與當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲地步，辯護人有義務為被告探究案情、蒐集證據，但現今司法實務操作下已無法有效行使等語。

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王捷拓於二○二○年轉任律師前就相當知名，他曾獲國際檢察官傑出獎，以及兩屆的公務員傑出貢獻獎，歷任南投、台中、金門地檢署檢察官或主任檢察官，還被封為「內線交易終結者」、「緝毒鐵漢」。

中檢起訴指出，謝姓男子出資委託男子管芥寬，在台中市大雅成立「打手訓練基地」，該據點於二○二一年二月爆發鬥毆，一人被打死，謝指派施姓手下聘任王、洪兩位律師辯護，同年四月中檢拘提管男，王捷拓到場擔任管的辯護人，檢方向台中地院聲請羈押禁見管男獲准。

中檢指控，管男遭羈押後，王捷拓將獲知的「文哥（管芥寬）稱要培訓人員出國，當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，告知洪家駿等人，轉告謝姓金主後，謝研判案情對自己不利而逃亡。中檢強調，管男等人涉嫌違反組織犯罪防制條例，二○二一年五月被起訴，但謝男早已逃逸，中檢於同年六月通緝至今；檢方認定兩位律師洩密，對偵查造成實質危害。

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