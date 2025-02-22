神鬼女海外置產 恐逃收押

女子羅佩雯涉詐欺已故老董被收押。（讀者提供）

2025/02/22 05:30

名牌控買LV千萬化妝行李箱、百萬單車

〔記者王定傳、林嘉東／台北報導〕涉用投資機票等話術，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄逾五十億元的女子羅佩雯，多年前擔任旅行社票務工作時，就曾以「買機票賺差價」手法，向多名親友詐得二七三八萬餘元，她口袋滿滿後，開始亨受奢華生活，熱愛「血拼」買精品，後來犯行被抓包，所有精品全部出清用於還錢「拚輕判」，結果這次檢調上門搜索，發現她家又堆滿精品，包括大量的愛馬仕、LV名牌包，甚至有要價上千萬元的LV VIP頂級化妝行李箱等，令人咋舌。

上回騙兩千多萬 判四年十月

據了解，羅佩雯十多年前擔任票務工作時，明知自己沒有管道可以獲得便宜的國內或國際機票，竟向親友謊稱可共同投資購買機票賺取差價，吹噓這個投資方案穩賺不賠，例如投資美國航線機票三萬餘元，七十五天可獲得十五％至廿％利潤，投資歐洲航線機票四萬餘元，六十天後利潤一萬元，以此手法詐得二千多萬元，後來分別被判刑一年十月及一年八月確定，加上她另涉其他詐欺案，法院最後定應執行刑四年十月，入監服刑。

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檢方當年就發現羅女熱愛買名牌包，擁有數十款巴黎世家、香奈兒、愛馬仕、LV、Burberry名牌包。服刑出獄後又捲入詐欺沈裕雄一案，檢調搜索時，再度發現她家幾乎滿坑滿谷是精品，除了堆滿名牌包，還有高檔洋酒、價值九十六萬元的LV腳踏車、要價逾七千元的愛馬仕垃圾桶等，而且不僅把詐款拿來「血拼」購物享受，還在海外置產。

相關人士說，不排除她海外置產的目的，是為了日後「抽身」離台預作準備，所幸沈男家屬即時發現羅女二人的犯行，在她還在台灣時提告，遭收押偵辦，透過司法之力力斷其潛逃出國之路。

羅佩雯詐財後花錢不手軟，購買大量名牌，包括近百萬元LV腳踏車（取自LV官網同款），化妝台也是耗費千萬的LV客制化打造（LV提供類似款，檔案照）。

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