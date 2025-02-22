《宜蘭》超載11非法移工 雪隧爆胎照開被捕

警方帶回11名泰國籍非法移工。（民眾提供）

2025/02/22 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕一輛九人座廂型車廿日凌晨自台北南下宜蘭，未料行經國道五號雪山隧道時爆胎，尤姓駕駛不但不停車，還繼續行駛，造成破裂胎皮沿途掉落並砸到二車，最後僅剩輪框被迫停在雪隧頭城端出口；警方到場發現，廂型車不僅超載，且十一名乘客全是泰國籍非法移工，全案已移送移民署宜蘭專勤隊裁處，並調查背後是否有人蛇集團操控？

國道警察局第九公路警察大隊（簡稱國九隊），廿日凌晨接獲坪林行控中心通報，雪隧南向廿八至廿九公里沿途有胎皮掉落，並發現爆胎車輛仍持續往南行駛，最後停在頭城端出口廿九．一公里外側路肩。

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警方派遣二輛巡邏車前往查看，意外發現廂型車上，除了有五十六歲尤姓本國籍駕駛，還有二女、九男的泰國籍乘客，嚴重超載，經查十一人均未攜帶護照或居留證，亦未能聯繫上仲介公司。

警方查出，十一人中有三人為逃逸移工、八人持觀光簽證逾期居留，都是來自外縣市的派遣工，預計要到蘇澳工作，駕駛疑似因載非法移工心虛，才會在左後車輪爆胎後仍不停車，最後因無法行駛被迫停在路肩。

車輛爆胎後，除造成胎皮沿途掉落國道，更波及後方二輛轎車，前擋風玻璃遭噴飛零件、胎皮擊中破損，目前爆胎原因尚待警方釐清，十一名非法移工移送宜蘭專勤隊，由相關主管機關依法裁處。

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