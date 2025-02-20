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    首頁　>　社會

    驚！ 北斗東螺天后宮天公爐硃砂骨 竟是人骨

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方送法醫研究所化驗，確定是人骨。（記者顏宏駿攝）

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方送法醫研究所化驗，確定是人骨。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/20 05:30

    檢方列相字案偵辦中

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺開基祖廟天后宮的天公爐，日前被人埋置長達約十五公分的硃砂骨，經彰化地檢署送往刑事警察局鑑驗，昨天確定是人骨，全案檢方列相字案偵辦中。

    廟方指稱，事件起因於天公發爐，清理爐灰時，在爐內發現一根塗硃砂、長約十五公分的骸骨。置硃砂骨於天公爐的動作，在民間視為「下毒咒」，此事引起信徒不安，但該廟的監視器未對準天公爐，因此無法揪出置放硃砂骨的人，警方急欲查出真相，將硃砂骨送刑事局鑑驗。

    彰化檢方昨天表示，骸骨送化驗後，確認是人骨，至於埋骨人動機、骸骨來源或是否牽扯出其他案件？全案已列為相字案追查偵辦。

    此硃砂骨確定為人骨後，令地方大為震驚，有人質疑：「是不是有凶殺案？」另有人認為，深諳此道者用心歹毒，這種對宗教著迷之人，取先人撿金後的骨骸也是有可能。

    列案偵查的檢方，對於「是否有特定人犯罪」表示還不清楚，還要做相驗或相關鑑定工作，再視個案追查的進展，以「被告」或者「關係人」身分傳喚相關人協助釐清案情。

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