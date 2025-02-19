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    首頁　>　社會

    韓國兵役制度嚴厲》韓星逃兵役判2年 演藝路死刑

    韓星「RAVI」金元植前年被爆造假病歷，被判刑兩年，事業宣告全毀。（翻攝自推特）

    韓星「RAVI」金元植前年被爆造假病歷，被判刑兩年，事業宣告全毀。（翻攝自推特）

    2025/02/19 05:30

    〔記者鍾志均／台北報導〕藝人王大陸昨涉嫌妨害兵役（逃兵役）遭逮捕，他主演的台片《我的少女時代》曾紅到韓國，雖然台灣對「逃兵役」相對寬容許多，但綜觀韓國兵役制度嚴厲，若沒按時當兵，恐判一至三年有期徒刑，若是演藝圈名人涉逃兵役，演藝路幾乎直接判「死刑」。

    韓國當兵待遇不如台灣優秀，加上韓國軍中高壓、不自由的環境，韓國國防部曾統計，自二○一四至二○一八年間，光是陸軍就有超過一一○○名逃兵，近年每年平均有約七○○名逃兵，韓國憲兵隊更為此成立「逃兵追緝組」，還曾改編成戲劇。

    RAVI違反兵役法 判刑後事業全毀

    韓星因躲避兵役遭罰，包括韓團VIXX前成員「RAVI」金元植前年被爆造假病歷，在醫院上演暈倒戲，因違反兵役法遭起訴，他一審被判有期徒刑一年，緩刑兩年，外加社會服務一二○小時，但檢方認為判決過輕，最終判他兩年有期徒刑，事業宣告全毀。

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