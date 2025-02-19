清查閃兵 內政部︰約80案涉不法

內政部昨表示，部分役男徵兵檢查異常。經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法，將移送偵查。圖為示意圖，圖中人物與本案無關。 （內政部提供）

2025/02/19 05:30

〔記者林哲遠、黃旭磊／綜合報導〕藝人王大陸（三十三歲）涉以假病歷逃兵役遭檢警拘提約談。內政部昨表示，為維護兵役公平，主動清查發現有部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑之處；同時，也接獲檢舉、縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查計約八十個案例具備共通性涉嫌不法，過濾後將移送司法單位偵查。

針對王大陸案件，內政部則說，有部分役男接獲傳訊，因本案由檢方偵查中，不便回應，會全力配合司法單位調查。

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內政部提及，役男體檢的體位判定攸關是否服役及應服的役別，為建立兵役體位判定公信力，內政部會同國防部、衛生福利部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位。

內政部役政司為維護兵役公平主動清查，發現部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，有可疑處。

去年底，役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料，為求慎重也回溯二○二○年至二○二三年役男體複檢歷程等相關資料，移送司法單位偵查。

內政部役政司提醒，役男毀傷身體或變更體位，意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依妨害兵役治罪條例第三條及第十三條、可處五年以下有期徒刑，發現疑似不法將主動移送法辦。

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