無故洩個資 恐違律師倫理遭懲戒

黃男稱女律師與他交往時，要他協助處理官司。（民眾提供）

2025/02/06 05:30

〔記者王捷／台南報導〕一名女律師被控多次違反個人資料保護法，有律師同業認為，若黃男指述屬實，女律師恐違反律師倫理規範，若被認為情節重大，可能會面臨懲戒。此外，刑法三一六條規定，律師或其他特殊職業無故洩密，可處一年以下徒刑。

律師倫理規範第卅七條規定，律師對於受任事件內容應嚴守秘密，沒有經過委任人同意不可以洩漏，但若為了防止危害發生、可減少他人財產重大損失、為了保護自身權益、以及在「必要範圍內」等情下，可適度揭露資訊。

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一名家防官提醒，本案若能證明是女律師透過乾爹「送禮」給前乾爹，女律師還可能違反跟蹤騷擾防制法第三條、俗稱「歌手條款」的規範，該條第六項規定「對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品」，此一犯罪態樣是因歌手蕭敬騰長期被女粉絲送禮騷擾，而納入條文。

警方表示，若構成跟騷行為，警方會發出告誡書，行為人兩年內還是有跟騷行為，可依跟騷法向法院聲請保護令，行為人再違反保護令，就觸犯「違反保護令罪」最重處三年徒刑。

但若單純是乾爹送禮給前乾爹，與兩性與性別無關，實務上警方會認為屬於社會秩序維護法的範圍，該法八十九條規定，沒有正當理由跟追他人，經勸阻不聽，可處三千元罰鍰。此規定是在跟騷法未完成立法前，不時被引用的一項法規，但構成的關鍵是「經勸阻不聽」。

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