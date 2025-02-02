工頭欠工資 殺死工人拔走金項鍊棄屍

高雄工頭疑積欠工資起殺機，在鳳山山區某工地殺死工人，並載往屏東滿州鄉棄屍，檢警循線在滿州鄉「阿彌陀佛亭」附近坡崁，尋獲方男屍體，宣布破案。 （記者黃良傑翻攝）

2025/02/02 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕五十一歲施姓工頭疑積欠地下錢莊債務，又欠六十一歲方姓建築工人三千元工資，竟將方男騙出載往工地推下樓梯，再拖進車內朝其脖子刺砍多刀致死，更殺人奪財拔走被害人的金項鍊、金戒指，最後棄屍屏東偏山，金飾則典當廿多萬元，警方循線到南投縣草屯逮人，昨日宣布破案，檢方聲押。

據悉，施嫌行凶後曾找妻子欲一起跑路被拒，後他找上廿多年未聯絡的陸戰隊退伍同袍，過年期間躲藏，警方上門時施嫌異常冷靜，並裝傻稱不知情，直到警方秀出監視器影像他才坦承殺人，並供出棄屍地點，檢警循線在屏東縣滿州鄉「阿彌陀佛亭」附近坡崁尋獲方男屍體。

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被害人方男於除夕前失聯，其妹妹報警協尋，警方查到方男失蹤前坐上施嫌的休旅車，載往高雄鳳山區一處工地，後在工地樓梯地板查有血跡，監視器則見施男將方男拖進休旅車，疑其在車內殺害方男。

警方專案人員昨午追至南投草屯逮捕施男，兇嫌辯稱因工資問題起口角，失手殺害被害人，兇刀扔棄山下，警方地毯式搜尋犯案兇刀。被害人的金項鍊與金戒指則被施男奪走並典當廿多萬元。

死者的女兒、妹妹昨趕到殯儀館認屍，司法人員相驗確認死者身上有多處刀傷，多集中於頸部，身上也有多處骨折及擦挫傷，詳細死亡原因需待解剖鑑定。

家屬懷疑兇手預謀殺人

死者妹妹說，工頭欠哥哥工資而已，為何要將哥哥殘忍殺害？害家人過年無法團聚，「非常殘忍、可惡！」家屬懷疑兇手預謀殺人奪財棄屍，檢方訊後依殺人罪、強盜罪嫌將施男移送法辦，向法院聲押。

高雄工頭疑積欠工資起殺機，在鳳山山區某工地殺死工人，並載往屏東滿州鄉棄屍，檢警循線在滿州鄉「阿彌陀佛亭」附近坡崁，尋獲方男屍體。 （記者黃良傑翻攝）

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