威力彩再度槓龜 下期上看8.1億元

2025/01/31 05:30

〔記者方韋傑／台北報導〕今年度「二千萬超級紅包」刮刮樂共有十個二千萬元頭獎、一千二百個一百萬元大獎。台彩指出，截至昨日的統計，二千萬元頭獎刮中兩個，還有八個在等待幸運兒；一百萬元刮中九十七個也尚未破百，意即還有高達一一０三個刮中百萬元大獎的機會。

等待幸運兒 二千萬刮刮樂還有八個

第二個二千萬元頭獎，落在新竹市的「廟口公益彩券行」。該彩券行的張姓代理人表示，幸運兒是一對夫妻，每年除夕都會帶著一雙兒女到彩券行對面的竹蓮寺參拜，今年祈福結束，看到廟口正對面的彩券行人山人海，決定買張刮刮樂沾沾喜氣。

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夫妻帶著孩子進入彩券行後，兒子、女兒一起指著櫃檯裡面一張編號二號的「二千萬超級紅包」說：「這張歪歪的沒有擺好。」妻子當下決定「就是這一張」，因平時沒有買刮刮樂的習慣，刮開以為沒有中獎，店員提醒刮刮樂左上角的「春」字沒有刮開，等到刮開後，驚見刮中二千萬元，夫妻倆當下激動、開心地手舞足蹈。

昨晚開出的第一一四○○○○○九期威力彩，頭獎摃龜，已連續二十七期未開出，下期累積金額預估上看八．一億元。昨晚開出第一一四○○○○一三期大樂透，頭獎金額一．八六億元，二注中獎，每注各得○．九三億元，獎落台中市東勢區延平里豐勢路一八四號「全福順彩券行」及高雄市三民區有光路一一四號「龍億來彩券行」。

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