待決死囚若有不符非常上訴事由 法務部：依法接續處理

王家父親盼到殺害妻女的凶嫌黃麟凱伏法，他致電一路關心本案的偵辦警官黃明福表達感謝，眼眶瞬間泛紅。（記者吳仁捷）

2025/01/18 05:30

〔記者王定傳、吳仁捷／綜合報導〕殺害王姓前女友與其母親的死囚黃麟凱，前晚伏法後，目前還有卅六名死囚在監。法務部次長黃謀信昨天表示，依憲法法庭判決見解，須由最高檢察署檢察總長依憲判相關規定審核，法務部尊重審核結果，個案若有不符合非常上訴事由報部後，才會依法接續處理；至於待決死囚的各審判決評議有無一致決、或評議簿有無遺失等情，也由總長審核與調查。

對於前晚執行情形，黃謀信未詳談，表示執行死刑是由高檢署執行科檢察官依程序進行，無預定特定時間；另依規定，死刑犯可以留遺言，但不公開。

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據了解，黃麟凱前晚伏法前心情沈重，只吃了幾口菜，喝了一口高粱酒，沒乾杯，抽完一根菸後，由宗教師對他進行最後開導，接著由法醫注射麻醉藥，法警執行槍決，開一槍完成執行；據傳黃打了兩劑麻醉藥，相關單位未證實。

痛失妻女 家屬將上香告慰

王父前晚確認殺害妻女的凶手遭槍決執行後，感嘆過了快十二年，總算等到這一天。王父昨天一早仍如常上班，他說，近日將到納骨塔告訴妻女這個消息，讓祂們沒有罣礙離去，離苦得樂；王父感謝政府、警方及長期以來外界的協助，讓王家盼到正義。

當初案發後，鐵路警察局台北分局刑事組長黃明福時任三重警分局偵查隊副隊長，從緝捕凶手，到偵訊移送全程參與，多年來已和王父成為好友，前晚凶手伏法後，黃致電慰問王父，王感謝黃員等官警一路支持他與家人。

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