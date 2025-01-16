調局截流 阻斷日發詐騙簡訊51萬通

調查人員發現詐團將設備設置於汽車上作為移動機房。（調查局提供）

2025/01/16 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕調查局本月九日執行「截流專案」，在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市及高雄市等地，一天內查獲六座運作中的詐騙集團機房及洗錢水房，查出詐欺犯罪金流達二八五九萬餘元，以及估計阻斷每日詐騙簡訊與電話約五十一萬通。

破6座機房水房 逮18人

行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領二‧○版」自元旦實施，調查局著重源頭打擊，以打擊跨境詐團、組織性投資詐團，溯源偵辦機房和水房、首腦、幕後金主等為重點方向；調查局長陳白立要求所屬單位，從受害人、人頭戶及車手積極溯源追查幕後集團和機、水房，攔阻詐團透過貓、卡池廣發不實投資假訊息或假公務機關、公務員，截斷散布詐騙誘餌。

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調查局依此規劃，結合北機站、中機站、台中市調查處及新北市調查處等四大打詐單位，動員九十一名調查官，一月九日執行「截流專案」，在北中南六縣市同步搜索十五處，逮捕與約談十八人，一天就破獲五座機房及一座線上博弈洗錢水房，查扣貓池五台、卡池三台等物。

調查局發現，詐團過往都挑選門禁森嚴處所設置機房，由於檢警調積極查緝，為了避免被抄，詐團開始挑選老舊公寓設立機房，只將設備安置屋內，成員則不定期上門管理。

調查局還查獲車載式行動詐欺機房，發現詐團捨棄名車為載具，將設備改放置在體型較小、便於市區移動的「小鋼炮」掀背車上，駕車在市區繞行，利用車輛的機動性躲避追緝，所幸幹員鍥而不捨蒐證，終於在春節前擒獲嫌犯，查扣犯罪工具車輛。

調查局從這次查緝成果分析，詐團多利用農曆春節前後，藉由捏造不實投資機會、假冒司法人員誆稱民眾涉及洗錢，或以招攬線上賭博方式誘使民眾上鉤，並透過貓、卡池等自動化設備，每日傳送大量投資詐騙簡訊，投放詐騙誘餌。

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