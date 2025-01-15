超商店員遭虐跳樓亡 四海幫組長判25年

陳姓女子夥同四海幫海文堂組長劉姓男子與曾姓男子等多人私刑致丁跳樓身亡。圖為被判刑12年的曾姓男子。（資料照）

2025/01/15 05:30

女店長等6名共犯判15年不等徒刑 4名少年犯交少年法庭審理

〔記者王俊忠／台南報導〕二○二三年五月台南永康區一棟大樓驚傳丁姓男子墜樓身亡，檢警研判他殺，追查發現陳姓女子夥同四海幫海文堂組長劉姓男子與曾姓男子等多人私刑致丁跳樓身亡。台南地院審結依結夥強盜、拘禁致人於死等罪，合併判陳女十五年徒刑、劉姓男子二十五年、涉開槍曾男十二年；其他四名成年共犯，超商方姓女店員七年六月、高男與林男（女店長未婚夫）都是八年、廖男八月；另四名涉案少年由法院少年法庭審理。

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文堂堂主暴力滋事 另案偵辦

判決指出，二○二二年前蔡姓男子（另案偵辦）擔任四海幫海文堂堂主、劉男為組長，相繼召募上述成年與未成年人加入幫派，以LINE群組聯絡聚眾滋事或暴力討債。

永康區一家超商陳姓女店長發現丁姓男員工疑侵占店內款項，陳女把此事告知林姓未婚夫與蔡男、劉男等人，林男與劉男分別在海文堂不同群組揪集多名成年、少年成員，於二○二三年四月廿七日凌晨到該超商，林、劉因不滿丁男答話內容，與多人分別拿金屬鈑手、酒瓶或徒手圍毆丁頭部與身體流血成傷，並在丁想逃跑時將他拉回繼續毆打、控制行動。又要求丁簽寫一百萬元本票與和解書，丁以身體不適，由曾男、何姓少年監控帶回丁位於永康大樓十三樓住處，因丁不願隨曾離去，曾男拿手槍朝丁腰部開槍，丁自覺求救無門、即從住處陽台跳下地面、傷重不治。

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