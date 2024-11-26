涉掏空台鹽綠能 逃亡24天 陳啓昱投案 南檢聲押獲准

涉光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽公司前董事長陳啓昱，在逃亡廿四天後，昨天由律師陪同到台南地檢署投案。（資料照，台南地檢署提供）

2024/11/26 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕涉光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽公司前董事長陳啓昱，在逃亡廿四天後，昨天由律師陪同到台南地檢署投案。經檢察官訊問後，認為陳涉犯證券交易法中特別背信等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，依法當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。

有逃亡、串滅證之虞 當庭逮捕

檢調初步發現，陳啓昱擔任台鹽與子公司台鹽綠能董事長任內，與鴻暉國際、晁暘開發兩家土地開發商，高價承攬台綠光電土地開發業務，把高額利潤不法留在鴻暉、晁暘兩公司，或違反採購程序把勞務採購案指定給特定廠商承做，私下收回扣或抵償個人債務，掏空台鹽與台綠資產，初估陳個人獲取約七千萬不法利益。

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初估陳獲取不法利益約七千萬

十月廿三日，南檢以陳啓昱等五名被告涉證券交易法特別背信與刑法背信罪、犯嫌重大，且有串、滅證與逃亡之虞，向法院聲押禁見。台南地院以罪嫌不足等理由無保釋放陳等五人。廿四日檢方就對陳等五人限制出境並提抗告。

十月廿八日，台南高分院採認南檢主張、發回地院重裁。台南地院原訂十月卅一日開重裁庭，因強颱來襲，法官改到十一月一日近午開重裁庭，不料，陳啓昱一直到晚間都未出現，一日晚間，台南院檢分頭展開拘提；十一月四日南檢對陳發布通緝。

另四名被告包括台綠前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋、鴻暉負責人蘇俊仁、晁暘負責人戴妤倩先後被台南地院裁定收押禁見。

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