女穿醫師袍 混進台大兒醫偷查個資

台北地檢署。（資料照）

2024/11/26 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕北部一名廿二多歲李姓女子，被查出穿著醫師袍，謊稱為「國外交換醫師」，多次混進台大兒童醫院，擅自查詢病人個資，李女混進台大兒醫最久長達十天。檢警調查時，台大醫院雖有意和解，但因李女未認錯而破局，台北地檢署依違反個資法起訴。

不認錯 被依違反個資法起訴

檢方起訴指出，去年十二月四日，李女穿著自製醫師袍，佯稱是日本東京大學住院醫師，以來台交換醫師的名義，多次混進台北市中正區台大醫院附設兒童醫院，其因年紀尚輕未被懷疑，期間甚至獲某實習醫師信任，取得護理站內終端電腦系統的帳號、密碼。

請繼續往下閱讀...

但有護理師發現，李女每次進入醫院的時間短暫而且不固定，行跡相當詭異，因此向院內前輩和其他同事詢問李女來歷，全案才曝光，當時護理長懷疑是遭不明人士假冒闖入，趕緊調閱監視器，報請警方協助。

檢警查出，李女第一次混進台大兒醫後，長達十天均未被發現；此外，她於去年十二月十四日晚上七時許，在五樓護理站內見有一名醫師未登出院內終端電腦系統，竟藉機查詢住院及急診病人的病史等資料，直到深夜才登出離去。

父求情 想考醫生未果才亂闖

事發之後台大醫院原本有意和解，雙方曾一度進入調解，但因李女始終未認錯而破局，過程中李父多次求情，稱女兒曾想考取醫生但未如願才會闖入。檢方認為，李女雖未將病歷存檔或複製利用，但已涉非公務機關違法蒐集他人個人資料罪，依法提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法