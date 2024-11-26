運彩詐團 坑30人 騙500萬

運彩詐騙集團在台中市南屯區承租一處二樓的透天厝做為機房，警方搜索查緝，壓制機房成員。（記者邱俊福翻攝）

2024/11/26 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕男子廖柏俊為首的詐騙集團，以「運彩分析代操投注」為誘餌於社群軟體投放廣告，只要民眾上鉤便以保證獲利話術，引誘掏錢投資，期間成員還會刻意更改下注單，製作獲利假象，讓被害人持續加碼投注，越陷越深。刑事局偵九大隊第一隊先後逮捕廖與旗下成員共十七人送辦，初估至少卅人受騙、財損逾五百萬元，檢方近日已起訴全案。

更改下注單 製造獲利假象

警方調查，卅一歲廖男，去年底開始在台中市南屯區承租一處二樓的透天厝作為機房，招攬機房話務人員，以及協助P圖改圖、PO廣告的成員，隨後便以代操運彩投注，擁有投資團隊最精準的分析等等內容，在Facebook及Instagram上投放廣告。

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民眾只要被吸引點集廣告連結，先被引導加入通訊軟體Telegram的群組，該群組聲稱具備投資團隊、高手分析各種運動賽事專業，以及提供運彩專業分析師代操作下注服務，並且保證獲利。

當被害人受騙匯款投資，該集團成員以P圖改圖的方式，偽造下注單有獲利，營造出賽事分析神準的假象，並在社群軟體上刻意展現富裕闊綽的日常生活，藉此誘騙被害人跟單持續下注，並詐取被害人贏錢二成的「賽事分析費」。

17人被捕 其中8人收押

警方據報後，今年五月至九月間，經發動三波搜索查緝行動，搗破台中市機房，逮捕廖柏俊等十七人到案，查扣筆電、平板、點鈔機等大批贓證物，依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將廖與旗下八名機房成員收押獲准。

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