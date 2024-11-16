為何吸喪屍煙毒駕頻傳重大事故？以為無感一直吸 害人又害己

施用依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，初始時沒感覺就一直吸，等到出現精神渙散等情時已無法控制自身，就會發生事故。（資料照）

2024/11/16 05:30

〔記者林嘉東、邱俊福／台北報導〕今年以來，施用依托咪酯製成的「喪屍煙彈」後駕車上路，已釀多起重大死傷事故。資深緝毒員警分析，不同於安非他命是中樞神經興奮劑，依托咪酯或其相類物屬短效麻醉劑，依摻毒濃度，五至十五分鐘開始「有感覺」，但也因吸用前幾分鐘通常「無感」，就會一直吸，甚至有人當吸菸般邊開邊吸，等到感覺無法控制身體時，當下已來不及恢復而肇事，或在情緒不寧、躁動下拒警盤查，進而衝撞滋事。

刑事局統計，今年一至九月毒駕發生事故，有十人死亡（含二名警察）、卅人受傷（含八名員警），十名死者中，有三人是被吸食喪屍煙彈的駕駛人肇事致死。

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至於吸食後發生作用的時間，專責緝毒人員表示，喪屍煙彈除摻入依托咪酯、煙油等物，還常「亂摻」其它化學物，故一般約五至十五分鐘產生效果，如果摻入以依托咪酯為主的高濃度煙彈，抽幾口就會馬上有感覺。

緝毒幹員說，雖然依托咪酯屬短效麻醉劑，可抑制中樞神經，藥效來得算快，恢復時間也短，但不少施用者只想到吸食卻未顧慮風險，除會戕害身體，比如症狀嚴重時會呼吸抑制、甚至衰竭等危及性命之虞；吸食後或邊吸邊開車，則因初始吸用時沒感覺就一直吸，等到出現精神渙散等情時已無法控制自身，就會發生事故。

近期重大事故包括，男子黃國維七月十三日毒駕闖紅燈又逆向，撞死與同事駕巡邏車停等紅燈的新北市三重警分局員警黃瑋震；男子彭柏超九月十六日邊開車邊吸毒，在新竹市虎林國中前方逆向撞擊兩輛機車，造成一死四重傷；女毒蟲陳嘉瑩九月卅日遇警攔查不從，拖行新北市土城警分局所長劉宗鑫撞捷運工地護欄殉職。三案均是吸食毒煙彈導致，顯示危害社會的嚴重性。

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