為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為何吸喪屍煙毒駕頻傳重大事故？以為無感一直吸 害人又害己

    施用依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，初始時沒感覺就一直吸，等到出現精神渙散等情時已無法控制自身，就會發生事故。（資料照）

    施用依托咪酯製成的「喪屍煙彈」，初始時沒感覺就一直吸，等到出現精神渙散等情時已無法控制自身，就會發生事故。（資料照）

    2024/11/16 05:30

    〔記者林嘉東、邱俊福／台北報導〕今年以來，施用依托咪酯製成的「喪屍煙彈」後駕車上路，已釀多起重大死傷事故。資深緝毒員警分析，不同於安非他命是中樞神經興奮劑，依托咪酯或其相類物屬短效麻醉劑，依摻毒濃度，五至十五分鐘開始「有感覺」，但也因吸用前幾分鐘通常「無感」，就會一直吸，甚至有人當吸菸般邊開邊吸，等到感覺無法控制身體時，當下已來不及恢復而肇事，或在情緒不寧、躁動下拒警盤查，進而衝撞滋事。

    刑事局統計，今年一至九月毒駕發生事故，有十人死亡（含二名警察）、卅人受傷（含八名員警），十名死者中，有三人是被吸食喪屍煙彈的駕駛人肇事致死。

    至於吸食後發生作用的時間，專責緝毒人員表示，喪屍煙彈除摻入依托咪酯、煙油等物，還常「亂摻」其它化學物，故一般約五至十五分鐘產生效果，如果摻入以依托咪酯為主的高濃度煙彈，抽幾口就會馬上有感覺。

    緝毒幹員說，雖然依托咪酯屬短效麻醉劑，可抑制中樞神經，藥效來得算快，恢復時間也短，但不少施用者只想到吸食卻未顧慮風險，除會戕害身體，比如症狀嚴重時會呼吸抑制、甚至衰竭等危及性命之虞；吸食後或邊吸邊開車，則因初始吸用時沒感覺就一直吸，等到出現精神渙散等情時已無法控制自身，就會發生事故。

    近期重大事故包括，男子黃國維七月十三日毒駕闖紅燈又逆向，撞死與同事駕巡邏車停等紅燈的新北市三重警分局員警黃瑋震；男子彭柏超九月十六日邊開車邊吸毒，在新竹市虎林國中前方逆向撞擊兩輛機車，造成一死四重傷；女毒蟲陳嘉瑩九月卅日遇警攔查不從，拖行新北市土城警分局所長劉宗鑫撞捷運工地護欄殉職。三案均是吸食毒煙彈導致，顯示危害社會的嚴重性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播